"Слуга народа" в Раде теряет еще один штык: кто вышел из фракции

Народный депутат Дмитрий Костюк заявил о выходе из парламентской фракции "Слуга народа" из-за принятия закона, который предусматривает уничтожение независимости НАБУ и САП. Как передает портал "Комментарии", свое заявление парламентарий сделал на заседании Верховной Рады.

Дмитрий Костюк. Фото: из открытых источников

Нардеп заявил, что он принял сознательное решение о выходе из депутатской фракции "Слуга народа". При этом он уточнил, что это его реакция на голосование монобольшинства на прошлой неделе, когда была отобрана независимость у НАБУ и САП.

"Я вышел на Майдан в первую ночь Революции Достоинства. Это было как будто вчера. Я помню наши эмоции и это наши стремления. Всегда был за европейский выбор Украины: "Прочь от Москвы". И именно Революция Достоинства ценой жизней лучших наших соотечественников сделала этот цивилизационный выбор. Есть много вопросов к НАБУ и САП, но именно создание антикоррупционной инфраструктуры стало главным результатом Революции достоинства", – высказался политик.

Нардеп заявил, что будет голосовать за президентский законопроект, который предусматривает возвращение независимости НАБУ и САП.

Костюк голосовал "за" принятие закона, согласно которому антикоррупционные органы стали зависимыми от решений генерального прокурора.

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