Шуфрич возвращается: нардеп рассказал, какое решение принял суд

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Кравцев Сергей
Суд обязал предоставить народному депутату от запрещенной "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, право на осуществление депутатских полномочий. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, ссылаясь на постановление суда, которое он опубликовал у себя в телеграмм-канале.
Нестор Шуфрич. Фото: из открытх источников
Отмечается, что Нестор Шуфрич подал ходатайство, что хочет выполнять депутатские полномочия.
Суд отказал в том, чтобы он участвовал в заседании Верховной Рады физически, однако обязал предоставить ему право выполнять депутатские полномочия в рамках его пребывания в следственном изоляторе.
Читайте также на портале "Комментарии" — 2 января у Нестора Шуфрича, находящегося под арестом в СИЗО народного депутата, умер отец. Об этом он сообщил в своем посту на Facebook. Он отметил, что не смог увидеть отца перед его смертью.
Депутат уточнил, что 1 января в 14:00 была запланирована видеовстреча с отцом, однако в силу определенных обстоятельств она не состоялась.
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