Шуфрич возвращается: нардеп рассказал, какое решение принял суд

Суд обязал предоставить народному депутату от запрещенной "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, право на осуществление депутатских полномочий. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, ссылаясь на постановление суда, которое он опубликовал у себя в телеграмм-канале.

Нестор Шуфрич. Фото: из открытх источников

Отмечается, что Нестор Шуфрич подал ходатайство, что хочет выполнять депутатские полномочия.

Суд отказал в том, чтобы он участвовал в заседании Верховной Рады физически, однако обязал предоставить ему право выполнять депутатские полномочия в рамках его пребывания в следственном изоляторе.

"Суд направил постановление в Верховную Раду для консультаций. Интересно, как именно решат этот вопрос. Потому что, по регламенту, народный депутат может голосовать законопроекты только в сессионном зале. То есть Шуфрич не сможет голосовать. Но теоретически он может участвовать онлайн, например, в заседаниях Комитетов. Или подавать через помощников законопроекты и постановления", – написал Алексей Гончаренко.

Читайте также на портале "Комментарии" — 2 января у Нестора Шуфрича, находящегося под арестом в СИЗО народного депутата, умер отец. Об этом он сообщил в своем посту на Facebook. Он отметил, что не смог увидеть отца перед его смертью.

"Сегодня нашу семью постигла страшная трагедия — умер мой папа, Шуфрич Иван Юльевич", — написал он.

Депутат уточнил, что 1 января в 14:00 была запланирована видеовстреча с отцом, однако в силу определенных обстоятельств она не состоялась.

"Это я не смогу простить", — отметил он в публикации.



