Сегодня могут «слить» Украину: во фракции Зеленского сделали заявление

На самом деле, Украину однажды уже "слили", в самом начале полномасштабной войны, когда никто не верил в нашу способность выстоять. Но тогда мы решили по-своему и сохранили государственность. Сегодня на нашей стороне уже безоговорочно стоит Европа. Ее мощности меньше американских, но это гораздо лучше, чем было в начале. И потому снова, как и в начале 2022 года, последнее слово будет оставаться исключительно за украинцами. Такое убеждение выразил председатель постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Егор Чернев. Фото: из открытых источников

"У нас с Европой есть четкие красные линии, которые мы никогда не уступим. Это суверенитет во внутренней и внешней политике, сохранение армии без ограничений, а также невозможность признания оккупированных территорий русскими", – отметил политик.

Он продолжает, все это было донесено президенту США Трампа в преддверии встречи на Аляске. Он знает, что если договорится с Путиным о чем-то, что не признает Украина и Европа, его договоренности будут пустыми. А тогда не будет ни Нобелевской премии, ни контрактов с россией, ни признания в мире.

При этом Егор Чернев признал, что Украина действительно может выдвинуть какие-то тяжелые и неприятные условия, принимать которые или нет – будет зависеть исключительно от нас. Но чего точно не будет – это нарушение красных линий, которые установили сами украинцы.

"Государство, независимость и суверенитет Украины будут сохранены в любом случае", — подчеркнул парламентарий.

