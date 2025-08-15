logo

Сегодня могут «слить» Украину: во фракции Зеленского сделали заявление

Егор Чернев подчеркнул, что если договоренности Трампа и Путина будут неприемлемыми для Украины, Киев их отклонит

15 августа 2025, 15:57
На самом деле, Украину однажды уже "слили", в самом начале полномасштабной войны, когда никто не верил в нашу способность выстоять. Но тогда мы решили по-своему и сохранили государственность. Сегодня на нашей стороне уже безоговорочно стоит Европа. Ее мощности меньше американских, но это гораздо лучше, чем было в начале. И потому снова, как и в начале 2022 года, последнее слово будет оставаться исключительно за украинцами. Такое убеждение выразил председатель постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Сегодня могут «слить» Украину: во фракции Зеленского сделали заявление

Егор Чернев. Фото: из открытых источников

"У нас с Европой есть четкие красные линии, которые мы никогда не уступим. Это суверенитет во внутренней и внешней политике, сохранение армии без ограничений, а также невозможность признания оккупированных территорий русскими", – отметил политик.

Он продолжает, все это было донесено президенту США Трампа в преддверии встречи на Аляске. Он знает, что если договорится с Путиным о чем-то, что не признает Украина и Европа, его договоренности будут пустыми. А тогда не будет ни Нобелевской премии, ни контрактов с россией, ни признания в мире.

При этом Егор Чернев признал, что Украина действительно может выдвинуть какие-то тяжелые и неприятные условия, принимать которые или нет – будет зависеть исключительно от нас. Но чего точно не будет – это нарушение красных линий, которые установили сами украинцы.

"Государство, независимость и суверенитет Украины будут сохранены в любом случае", — подчеркнул парламентарий.

Читайте на портале "Комментарии" — с большой вероятностью путинский режим будет пытаться использовать саммит на Аляске, чтобы добиться ослабления западных санкций, сместив внимание с войны в Украине на экономические вопросы в отношениях с Соединенными Штатами. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).




