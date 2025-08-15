Сегодня могут «слить» Украину: во фракции Зеленского сделали заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На самом деле, Украину однажды уже "слили", в самом начале полномасштабной войны, когда никто не верил в нашу способность выстоять. Но тогда мы решили по-своему и сохранили государственность. Сегодня на нашей стороне уже безоговорочно стоит Европа. Ее мощности меньше американских, но это гораздо лучше, чем было в начале. И потому снова, как и в начале 2022 года, последнее слово будет оставаться исключительно за украинцами. Такое убеждение выразил председатель постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
Егор Чернев. Фото: из открытых источников
Он продолжает, все это было донесено президенту США Трампа в преддверии встречи на Аляске. Он знает, что если договорится с Путиным о чем-то, что не признает Украина и Европа, его договоренности будут пустыми. А тогда не будет ни Нобелевской премии, ни контрактов с россией, ни признания в мире.
При этом Егор Чернев признал, что Украина действительно может выдвинуть какие-то тяжелые и неприятные условия, принимать которые или нет – будет зависеть исключительно от нас. Но чего точно не будет – это нарушение красных линий, которые установили сами украинцы.
Читайте на портале "Комментарии" — с большой вероятностью путинский режим будет пытаться использовать саммит на Аляске, чтобы добиться ослабления западных санкций, сместив внимание с войны в Украине на экономические вопросы в отношениях с Соединенными Штатами. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).