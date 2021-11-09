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Разумкова ждет огромное политическое будущее, — эксперт

Разумков показал себя как ответственный политик

сегодня, 18:31
Автор:

Козлова Альбіна
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На днях Дмитрий Разумков опубликовал список из 25 депутатов, вошедших в его межфракционное объединение "Разумная политика". Среди тех, кто перейдет в его межфракционное объединение, 21 народный депутат из "Слуги народа".

Разумкова ждет огромное политическое будущее, — эксперт

Дмитрий Разумков, фото Facebook

Политический эксперт Елена Броницкая рассказала, какие перспективы есть у политической силы Разумкова. Эксперт говорит, что Украине может повезти с политсилой бывшего главы парламента. Ведь он показал себя как ответственный политик, который, несмотря на все события, смог отстоять свою позицию. Кроме того, Дмитрий Разумков постоянно пытался соблюдать Конституцию Украины, законы Украины, регламент.

"У него и его команды есть огромное политическое будущее. В дальнейшем это может быть большая, мощная партия. Сейчас его рейтинг около 8%, но партии еще нет. Украинцы поняли, что нам не хватает профессионалов, не хватает людей в политике, которые действительно будут жить ценностями и проблемами украинского народа, а не только жить ради себя", —  добавляет эксперт.

Елена Броницкая подчеркнула, что нужно время для того, чтобы из межфракционного объединения образовалась партия. К ее созданию следует приложить немало усилий. Однако у команды Разумкова есть огромные шансы построить сильную украинскую партию с профессиональными политиками в составе.

"Если бы все политики соблюдали законы, у нас была бы счастливая и мощная Украина. У его команды есть хорошие шансы занять нишу на политическом олимпе Украины", — подчеркнула эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", президенту придется договариваться с Дмитрием Разумковым. Политтехнолог добавил, что написать заявление о выходе из "Слуги народа" Дмитрий Разумков не может, потому что сразу же потеряет мандат, ведь его выбирали по списку.


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Источник: https://comments.ua/
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