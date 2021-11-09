Разумкова ждет огромное политическое будущее, — эксперт

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
На днях Дмитрий Разумков опубликовал список из 25 депутатов, вошедших в его межфракционное объединение "Разумная политика". Среди тех, кто перейдет в его межфракционное объединение, 21 народный депутат из "Слуги народа".
Дмитрий Разумков, фото Facebook
Политический эксперт Елена Броницкая рассказала, какие перспективы есть у политической силы Разумкова. Эксперт говорит, что Украине может повезти с политсилой бывшего главы парламента. Ведь он показал себя как ответственный политик, который, несмотря на все события, смог отстоять свою позицию. Кроме того, Дмитрий Разумков постоянно пытался соблюдать Конституцию Украины, законы Украины, регламент.
Елена Броницкая подчеркнула, что нужно время для того, чтобы из межфракционного объединения образовалась партия. К ее созданию следует приложить немало усилий. Однако у команды Разумкова есть огромные шансы построить сильную украинскую партию с профессиональными политиками в составе.
Как сообщал портал "Комментарии", президенту придется договариваться с Дмитрием Разумковым. Политтехнолог добавил, что написать заявление о выходе из "Слуги народа" Дмитрий Разумков не может, потому что сразу же потеряет мандат, ведь его выбирали по списку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости