Рада запретила рекламу электронных сигарет

Курение. Фото из открытых источников

Верховная Рада приняла закон №4358, фактически регулирующий рынок электросигарет и запрещающий рекламировать бездымные табачные изделия и устройства для курения табака. Об этом сообщает Укринформ.

"Нормы этого закона направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий, предотвращение никотиновой зависимости у людей, пассивное курение," — отметили в пояснительной записке к документу,

Также на пачках табачных изделий будет увеличен размер предупреждений о вреде курения с 50% до 65% площади пачки. Предупреждения должны содержать максимально реалистичные и отталкивающие изображения болезней, вызванных курением, и ежегодно обновляться.

Законом будет запрещаться выкладка, реклама, стимулирование продаж и спонсорство бездымных табачных изделий и устройств для обеспечения курения табачных изделий. Также изменятся требования к маркировке, запрещаются использование вкусо-ароматических добавок, а также их употребление в общественных местах.

Закон вступит в силу через 12 месяцев со дня его опубликования.

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© Comments.ua Федоров рассказал, когда украинцы начнут получать тысячу за вакцинациюИсточник: https://money.comments.ua/ru/news/finance/fedorov-rozpoviv-koli-ukrainci-pochnut-otrimuvati-tisyachu-za-vakcinaciyu-690166.html © Comments.ua





Источник:

© Comments.ua Федоров рассказал, когда украинцы начнут получать тысячу за вакцинациюИсточник: https://money.comments.ua/ru/news/finance/fedorov-rozpoviv-koli-ukrainci-pochnut-otrimuvati-tisyachu-za-vakcinaciyu-690166.html © Comments.ua

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