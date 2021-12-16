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Рада запретила рекламу электронных сигарет

Закон вступит в силу через год

сегодня, 16:08
Автор:

Людмила Слободенюк
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Рада запретила рекламу электронных сигарет

Курение. Фото из открытых источников

Верховная Рада приняла закон №4358, фактически регулирующий рынок электросигарет и запрещающий рекламировать бездымные табачные изделия и устройства для курения табака. Об этом сообщает Укринформ.

"Нормы этого закона направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий, предотвращение никотиновой зависимости у людей, пассивное курение," — отметили в пояснительной записке к документу,
Также на пачках табачных изделий будет увеличен размер предупреждений о вреде курения с 50% до 65% площади пачки. Предупреждения должны содержать максимально реалистичные и отталкивающие изображения болезней, вызванных курением, и ежегодно обновляться.

Законом будет запрещаться выкладка, реклама, стимулирование продаж и спонсорство бездымных табачных изделий и устройств для обеспечения курения табачных изделий. Также изменятся требования к маркировке, запрещаются использование вкусо-ароматических добавок, а также их употребление в общественных местах.

Закон вступит в силу через 12 месяцев со дня его опубликования.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370365-rada-zaboronila-reklamu-elektronnih-sigaret.html
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