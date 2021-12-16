Рада запретила рекламу электронных сигарет

Курение. Фото из открытых источников
Верховная Рада приняла закон №4358, фактически регулирующий рынок электросигарет и запрещающий рекламировать бездымные табачные изделия и устройства для курения табака. Об этом сообщает Укринформ.
"Нормы этого закона направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий, предотвращение никотиновой зависимости у людей, пассивное курение," — отметили в пояснительной записке к документу,
Также на пачках табачных изделий будет увеличен размер предупреждений о вреде курения с 50% до 65% площади пачки. Предупреждения должны содержать максимально реалистичные и отталкивающие изображения болезней, вызванных курением, и ежегодно обновляться.
Законом будет запрещаться выкладка, реклама, стимулирование продаж и спонсорство бездымных табачных изделий и устройств для обеспечения курения табачных изделий. Также изменятся требования к маркировке, запрещаются использование вкусо-ароматических добавок, а также их употребление в общественных местах.
Закон вступит в силу через 12 месяцев со дня его опубликования.
Читайте также: Федоров рассказал, когда украинцы начнут получать тысячу за вакцинацию
Читайте Comments.ua в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.