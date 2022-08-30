Рада возвращает акциз на топливо: правильная ли инициатива – какой будет стоимость для водителей

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о возврате акцизов на топливо. Об этом сообщил в своём Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк. Документ предполагает: возврат акциза на газ в размере 52 евро за 1 тысячу литров; акциз и НДС для альтернативных видов топлива в размере 100 евро за 1 тысячу литров; акциз на бензин и дизель в размере 100 евро за 1 тысячу литров. Как оцениваете данное решение? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

АЗС Фото: из открытых источников

Когда отменяли акцизы, была надежда, что торговцы топливом начнут честно платить все налоги

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что радикально законопроект ко второму чтения вряд ли поменяется. А принимать данное решение, по его мнению, было нужно.

"Суть в том, что, когда отменяли акцизы, была надежда, что торговцы топливом начнут честно платить все налоги, не будут спекулировать, обеспечат вменяемую цену. Но их хватило лишь на неделю. Потом они спровоцировали дефицит топлива, фактически – аферу. И на сегодняшний момент Рада приняла правильное решение. Потому что во время войны кто-то продолжает наживаться на украинцах, потеряв остатки совести. Если они вообще были", – отмечает эксперт.

По его словам, до широкомасштабной российской агрессии, рентабельность при продаже того же дизтоплива составляла 1-2%. А сейчас – 20-25%.

"Ну, что это такое, ребята? Война… Вы что, обалдели? Тут вопрос даже не того, что необходимо больше поступлений в бюджет (хоть это, конечно, есть), а того, что у некоторых людей просто нет совести, – считает Александр Охрименко. – У тех самых, которые обещали обеспечить дешевое топливо во время войны, если отменят акцизы. Их отменили, а цены на заправках только росли. Сейчас, кстати, цена в евро на топливо в мире упала. А у нас – она до небес".

Цена на горючее поднимется после восстановления акцизов

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук отмечает, что не раз подчеркивал необходимость восстановления акциза на топливо.

"Можно оставить ПДВ на уровне 7% на время военных действий. Но обязательно следовало восстановить данный акциз. Надеюсь, законопроект поддержат и во втором чтении, – говорит эксперт. – Причин для этого две. Первая – нам надо наполнять бюджет, который по понятным причинам трещит по швам. И дополнительные средства туда крайне необходимы. Вторая – на сегодняшний момент фактическое отсутствие налогообложения в данном сегменте привело к тому, что прибыль получают частные нефтетрейдеры. Именно они – главные выгодополучатели того, что акцизов не было".

Борис Кушнирук считает, что цена на горючее поднимется после восстановления акцизов. Но ненамного (примерно на 4 грн) и лишь в первое время.

"А потом цена пойдет на спад, – прогнозирует эксперт. – Учитывая, что там и так сверхприбыли велики, начнется конкуренция. И нефтетрейдеры будут вынуждены корректировать цену в сторону уменьшения. При этом, безусловно, остаются факторы курса и цены на нефть на внешних рынках, которые могут влиять на цену на горючее".

Стоит также ожидать рост цен всех товаров, в первую очередь продуктовых

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:

"Желание поднять любым способом доходы бюджета законодателями – понятно. Эта мера была запущена еще в начале открытой войны с Россией, с целью минимизировать инфляционный шок в первые дни широкомасштабного вторжения. Но инфляция уже и так ожидается на уровне 30% за год, а продуктовая ещё больше (скорее всего – 40+% в год). А возвращение акцизов на топливо спровоцирует ещё большее поднятие цен. Скорее всего, на 5 гривен. А это потянет рост всех товаров, в первую очередь продуктовых".

При этом, по мнению эксперта, доходы государства в воюющей стране составят 50% ВВП.

"Куда ещё больше при таком обвале экономике и зашкаливающей инфляции?! – недоумевает он. – Всё равно финансовая помощь Запада даёт на порядок больший эффект для бюджета, чем попытка действовать в стиле "щипателей гусей", чтобы не осталось ни одного перышка".

Читайте также на портале "Комментарии" — Данилов назвал 5 главных отличий Украины от РФ в войне.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!