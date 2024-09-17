logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Рада в первом чтении поддержал законопроект о повышении налогов
commentss НОВОСТИ Все новости

Важно Рада в первом чтении поддержал законопроект о повышении налогов

При принятии закона ожидается увеличение ставки военного сбора до 5% для доходов

сегодня, 14:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Верховная Рада Украины со второй попытки приняла законопроект о повышении налогов в первом чтении. Это означает, что документ еще не вступил в силу и требует второго чтения для окончательного принятия. За принятие проголосовали 241 депутат. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Рада в первом чтении поддержал законопроект о повышении налогов

Голосование в Верховной Раде. Фото из открытых источников

Законопроект содержит ряд ключевых изменений, в частности:

  • Увеличение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса Украины.

  • Введение долга уплаты военного сбора в размере 1% от доходов для плательщиков единого налога третьей группы.

  • Установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы, на уровне 10% от минимальной заработной платы.

Следует отметить, что доработанный законопроект также содержит несколько важных уточнений, в частности:

  • Уточнение срока действия новых правил налогообложения военным сбором, которое планируется до 31 декабря года, когда будет прекращено или отменено военное положение.

  • Установление базовой ставки НДС для небанковских финансовых учреждений на уровне 25%.

  • Совершенствование механизма определения авансовых взносов для налогообложения прибыли предприятий, занимающихся розничной торговлей.

  • Введение ежемесячной отчетности о доходах физических лиц-налогоплательщиков и суммах удержанных налогов и единого взноса.

Кроме того, предлагается поручить Кабинету Министров Украины разработать изменения в Бюджетный кодекс, которые обеспечат зачисление поступлений от военного сбора в специальный фонд государственного бюджета с целью финансирования сектора безопасности и обороны.

Целью проекта является усовершенствование отдельных норм Налогового кодекса Украины и создание в период действия военного состояния условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления налоговых платежей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, Верховная Рада Украины сделала важный шаг навстречу украинским пенсионерам. Парламентарии зарегистрировали законопроект №11524-1, который имеет целью упростить процедуру оформления пенсии и избежать безосновательных отказов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/43555
Теги:

Новости

Все новости