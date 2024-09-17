Рада в первом чтении поддержал законопроект о повышении налогов

Верховная Рада Украины со второй попытки приняла законопроект о повышении налогов в первом чтении. Это означает, что документ еще не вступил в силу и требует второго чтения для окончательного принятия. За принятие проголосовали 241 депутат. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.



Голосование в Верховной Раде. Фото из открытых источников

Законопроект содержит ряд ключевых изменений, в частности:

Увеличение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса Украины.

Введение долга уплаты военного сбора в размере 1% от доходов для плательщиков единого налога третьей группы.

Установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы, на уровне 10% от минимальной заработной платы.

Следует отметить, что доработанный законопроект также содержит несколько важных уточнений, в частности:

Уточнение срока действия новых правил налогообложения военным сбором, которое планируется до 31 декабря года, когда будет прекращено или отменено военное положение.

Установление базовой ставки НДС для небанковских финансовых учреждений на уровне 25%.

Совершенствование механизма определения авансовых взносов для налогообложения прибыли предприятий, занимающихся розничной торговлей.

Введение ежемесячной отчетности о доходах физических лиц-налогоплательщиков и суммах удержанных налогов и единого взноса.

Кроме того, предлагается поручить Кабинету Министров Украины разработать изменения в Бюджетный кодекс, которые обеспечат зачисление поступлений от военного сбора в специальный фонд государственного бюджета с целью финансирования сектора безопасности и обороны.

Целью проекта является усовершенствование отдельных норм Налогового кодекса Украины и создание в период действия военного состояния условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления налоговых платежей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, Верховная Рада Украины сделала важный шаг навстречу украинским пенсионерам. Парламентарии зарегистрировали законопроект №11524-1, который имеет целью упростить процедуру оформления пенсии и избежать безосновательных отказов.

