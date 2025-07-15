Рада проголосовала: до какой даты в Украине продлено военное положение и мобилизацию

Верховная Рада дала "зеленый свет" на продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Их продлили еще на 90 дней – до 5 ноября 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Верховная Рада проголосовала за два законопроекта №13471 и №13472. Продолжение военного положения и мобилизации поддержали 320 народных депутатов, один парламентарий (Алексей Гончаренко) — против.

Парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации уже 16-й раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, что президент Владимир Зеленский внес в Раду два законопроекта о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации 14 июля.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ходе телефонного разговора 3 июля российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что в ближайшие 60 дней он не откажется от очередной эскалации. Основной удар российские войска сделают на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы областей, которые Путин считает своими. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Axios", со ссылкой на источники.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot, а также другую технику. При этом глава Белого дома уточнил, это вооружение крайне необходимо Киеву, ведь российский диктатор Владимир Путин "хорошо говорит, но потом вечером всех бомбит".



