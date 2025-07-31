Рада приняла закон Зеленского о НАБУ и САП: что удивило в голосовании нардепов

Верховная Рада конституционным большинством поддержала президентский проект закона №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. "За" отдали свои голоса 331 народный депутат.

Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП. Фото: из открытых источников

"За" принятие президентского закона в целом проголосовали 331 парламентарий: "Слуга народа" – 214; "Европейская солидарность" – 27; "Батькивщина" – 4; "Голос" – 16; "Платформа за жизнь и мир" – 17; "Восстановление Украины" – 9; "Партия "За будущее" – 11; "Доверие" – 17. Внефракционные – 16.

Никто не голосовал "против". Также никто не воздержался от голосования. 9 депутатов не голосовали.

Документ возвращает отмененные ранее гарантии независимости НАБУ и САП. Таким образом, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет самостоятельно осуществлять процессуальное руководство расследованием дел Национального антикоррупционного бюро, а не под контролем генерального прокурора.

В то же время в течение шести месяцев после вступления закона в силу Служба безопасности Украины должна проверить сотрудников НАБУ, САП и других органов, имеющих допуск к государственной тайне, на предмет сотрудничества с государством-агрессором.

Каждые два года сотрудники этих органов будут проходить внутреннюю проверку на полиграфе по методологии, согласованной с СБУ.

Отметим, что накануне правоохранительный Комитет ВРУ рекомендовал принять законопроект президента по НАБУ и САП сразу за основу и в целом. Документ поддержали единогласно без каких-либо изменений по тексту от того, что было зарегистрировано.

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