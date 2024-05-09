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Рада приняла решение по министру Сольскому

Николай Сольский пришел в парламент и перед своей отставкой выступил с отчетом о проделанной в должности министра работе

сегодня, 12:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Верховная Рада уволила Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. За соответствующее решение проголосовали 273 нардепа. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Рада приняла решение по министру Сольскому

Николай Сольский. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Нардеп отметил, что по итогам голосования был один голос против, а воздержались 11.

До назначения исполняющего обязанности министра аграрной политики Кабмином, согласно распределению обязанностей, обязанности министра будет выполнять первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Отметим, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о разоблачении схемы с высшими украинскими чиновниками, к которой по информации СМИ мог быть причастен действующий министр аграрной политики Николай Сольский. На эти сообщения отреагировал Сольский заявлением в Telegram-канале Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В НАБУ заявили, что вручили подозрение бывшему председателю аграрного комитета Верховной Рады и действующему министру в завладении государственной землей на 291 млн. грн. и попытке завладения землей еще на 190 млн. грн. Николай Сольский прокомментировал ситуацию, отметив, что информация НАБУ, которая распространяется в СМИ, касается периода 2017-2018 годов, когда он еще был адвокатом и не имел отношения к комитету ВР или Минагро. 

"Обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО за земли, предоставленные последним во владение в соответствии с законом. Споры решаются судами, в том числе Верховным судом, и как мне известно, на сегодняшний день ряд решений констатируют отсутствие права госпредприятий на земли, которые, вероятно, подразумевают НАБУ", — говорится в заявлении от Сольского.

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Источник: https://t.me/yzheleznyak/8351
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