Рада приняла обращение к парламентам других стран: о чем в нем говорится

Верховная Рада Украины приняла постановление – обращение к парламентам и правительствам иностранных государств в связи с третьей годовщиной с начала полномасштабного вооруженного вторжения российской федерации в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Нардеп отметила, что цель обращения – в очередной раз обратить внимание международного сообщества, что борьба Украины является борьбой за мир и безопасность в Европе, а также для объединения усилий парламентов иностранных государств в дальнейшей поддержке Украины в противодействии вооруженной агрессии российской федерации.

По ее словам, речь идет о постановлении №13038. Оно содержит призывы по содействию активному участию государств — членов Организации Объединенных Наций в реализации Плана победы Украины, предложенного Президентом Украины Владимиром Зеленским, что является механизмом реализации Украинской Формулы мира, а также по объединению усилий по предоставлению Украине военно-технической, финансово-экономической помощи, в частности в восстановлении объектов энергетической инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи для предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Европе, а также усиление политической поддержки Украины.

"Также в обращении содержится призыв о содействии возвращению военнопленных и депортированных гражданских лиц, а также разработке механизма безопасного возвращения граждан, в том числе возвращение всех детей, которые депортированы или принудительно перемещены в связи ссвязи с агрессивной войной российской федерации против Украины, и объединить усилия для достижения консенсуса относительно вступления Украины в Европейский Союз и приглашения Украины присоединиться к Организации Североатлантического договора", — пояснила Шуляк.

Она добавила, что в обращении говорится о важности продолжения предоставления Украине поддержки, в частности финансовой и военно-технической, содействие привлечению в Украину инвестиций, восстановлению ее территориальной целостности, наказание российской федерации и ее военно-политического руководства за совершение военных преступлений, преступлений против человечности, преступление геноцида против украинского народа и преступление агрессии, а также осуществление компенсации пострадавшим от таких противоправных действий, возвращению граждан Украины домой.

Читайте также на портале "Комментарии" — нардепы "подложили свинью" Зеленскому: президента не поддержали в важном вопросе.



