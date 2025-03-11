Рада приняла новый закон: у кого в Украине теперь вырастут доходы

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Кравцев Сергей
Народные избранники поддержали закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Планируется поднять зарплаты до 70-90% от аналогичных должностей в частном секторе. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Нардеп отметил, правительственный проект №8222 поддержали 259 народных депутатов.
Железняк сообщил, что во время голосования во втором чтении прошла правка о повышении зарплат для Государственной аудиторской службы Украины.
Стоит отметить, Кабмин в проекте закона предлагал повысить конкурентоспособность заработной платы на должностях государственной службы.
Также вводится механизм контроля за чрезмерным количеством должностей государственной службы, которые создают дополнительную нагрузку на государственный бюджет, в частности, путем проведения Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы мониторинга оплаты труда и количественного состава государственных служащих.
Также четко определяется основная и дополнительная части заработной платы государственного служащего, ограничиваются премии и надбавки, обеспечивается соблюдение Европейских стандартов надлежащего администрирования сформулированных в документе SIGMA "Принципы государственного управления".
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