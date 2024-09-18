Рада поддержала рекордные расходы на оборону: детали

Верховная Рада Украины приняла в целом изменения в государственный бюджет на 2024 год. Следовательно, расходы на обороны вырастут на 495 млрд гривен. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Как рассказал парламентарий, проект №11417 поддержали 298 депутатов.

"Парламент принял в целом законопроект по увеличению бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды", – написал Ярослав Железняк.

Таким образом, расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн.

Также своим комментарием в Telegram поделился нардеп Алексей Гончаренко.

"Планируется увеличить довольствие на 500 млрд грн. Я напомню, что подавал правки, чтобы забрать деньги из марафона и этого идиотизма с кэшбеком. Но они не прошли. В то же время мы повышаем налоги. Абсурд", – написал парламентарий.

Как уточнила народный депутат Ирина Геращенко, законом скорректировали расходную часть государственного бюджета на 434,6 млрд. гривен

В частности, увеличили расходы по отдельным бюджетным программам на 500,3 млрд гривен (из них для сектора безопасности и обороны на 495,3 млрд гривен) и сократили расходы и 65,7 млрд гривен.

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