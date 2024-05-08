Рада поддержала мобилизацию заключенных: как это будет происходить

В Верховной Раде приняли во втором чтении законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации заключенных. Кроме лиц, совершивших умышленные убийства, насильников и педофилов, в ряды ВСУ не смогут вступить коррупционеры, совершившие преступления против основ национальной безопасности, а также лица, занимавшие особо ответственное положение – в частности, депутаты и министры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Выстоять в условиях тотальной войны против противника с большим количеством ресурсов можно только консолидируя все силы. Этот законопроект о нашей борьбе и сохранении украинской государственности", — заявила нардеп.

По ее словам, в финальной версии принятого законопроекта о мобилизации заключенных, условно-досрочное освобождение (УЗИ) ради службы в ВСУ разрешили тем, кто совершил непреднамеренное убийство. Исключение составляют те лица, которые при этом находились в состоянии наркотического опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции.

"Также среди принятых правок – запрет условно-досрочного увольнения ради военной службы для тех лиц, кто отбывает наказание за тяжкие коррупционные правонарушения, а также для лиц, занимавших особо ответственное положение. Речь идет о министрах, депутатах, их заместителях и помощниках и т.п." этого запретили УЗИ тем заключенным, которые отбывают наказание за то, что посягали на жизнь правоохранителей", — сообщила Шуляк.

Не позволят служить в ВСУ также лицам, осужденным за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков.

Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одинаковое условие — до истечения срока их наказания должно остаться не более трех лет. Заключенные, которым осталось находиться в тюрьмах дольше и тем более пожизненно осужденным, будут отказывать сразу без права пересмотра.

Согласно принятому закону, осужденные могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию и по решению суда. Сначала кандидат в УДО подает соответствующее заявление, а учреждение исполнения наказаний организует ему прохождение первичного медицинского осмотра в учреждениях здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, поскольку мобилизуют исключительно тех заключенных, которые имеют достаточный уровень физической подготовки и при этом психически здоровы.

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