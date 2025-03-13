Рада дала второй шанс уклонистам: какой закон принят

Верховная Рада внесла изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о мобилизации. Теперь 6 миллионов военнообязанных, которые до сих пор не уточнили свои данные, смогут сделать это и заплатить штраф 8500 гривен через "Резерв+". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По его данным проект №12093 поддержало 240 депутатов.

Также ко второму чтению текст законопроекта дополнен нормой, согласно которой от административной ответственности освобождаются люди, которые добровольно вступили на военную службу.

Как отмечается в пояснительной записке, в течение 2024 года более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные. Они должны были сделать это через "Резерв+", ЦНАП или в ТЦК.

Неуточнение персональных данных является административным правонарушением, за которое предусмотрено административное взыскание — штраф в размере от 17 000 гривен до 25 500 гривен.

Ключевая проблема, которую предлагается решить — предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, оплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера.

Изменения предоставят возможность гражданам, которые не уточнили данные без уважительных причин, оплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 гривен) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения взыскания через "Резерв+".

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