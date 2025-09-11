Работать станет престижно: насколько в Раде предложили повысить зарплату работникам ТЦК

Рубрики
Кравцев Сергей
Если Украина хочет иметь эффективные центры комплектования, которые не будут упоминаться в коррупции, нам нужно им обеспечить рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ДБР, прокуратуры и т.д. Такое мнение высказал народный депутат Украины Александр Федиенко.
ТЦК. Фото: из открытых источников
Парламентарий считает, что только после создания надлежащей мотивации для работников ТЦК можно будет говорить о равенстве и справедливости.
При этом нардеп отметил, что пока совсем невелика вероятность, что данное предложение будет поддержано, поскольку у Минобороны нет на это денег.
Нардеп рассказал, что в рамках работы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки он периодически посещает разные ТЦК и СП. По словам Федиенко, он получает как от гражданских, так и от военных работников военкоматов вопросы повышения зарплаты.
Депутат сообщил, что в некоторых ТЦК попытался посидеть рядом с работниками, проводящими приемы военнообязанных граждан.
Он пришел к выводу, что для работы в ТЦК и СП нужно готовить людей. К сожалению, военные, хорошо умеющие/умевшие воевать, не всегда умеют работать с людьми. Политик назвал перевод военных (людей с инвалидностью) на работу в ТЦК ложным шагом.
