Работа Верховной Рады может быть парализована - Гончаренко

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Антон Рудак
Парламент может в ближайшее время прекратить принятие законопроектов, потому что не может проводить согласительный совет. Такое мнение "Комментариям" высказал народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.
Алексей Гончаренко, фото из открытых источников
Сегодня Верховная Рада (ВР) закрыла свою работу, потому что нет регламента и на ближайшие два дня отстранен спикер Дмитрий Разумков.
На данный момент Верховная Рада может рассматривать только кадровые вопросы, ВСК по "вагнеровцам" или назначать выборы. Алексей Гончаренко говорит, без спикера повестку дня никто не согласует. Нардеп убежден, "слуги народа" специально создали такие условия.
Вице-спикер Руслан Стефанчук не имеет полномочий согласовывать порядок дневной. Поэтому пока официально не отстранят Разумкова и не назначат нового спикера, вероятно работа Верховной Рады будет парализована, уверен Гончаренко.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по мнению Алексея Гончаренко, отстранять Разумкова не было никаких оснований. Политик утверждает, что депутатам, которые не голосовали против спикера ВР, звонили из Офиса президента.
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