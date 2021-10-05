Работа Верховной Рады может быть парализована - Гончаренко

Парламент может в ближайшее время прекратить принятие законопроектов, потому что не может проводить согласительный совет. Такое мнение "Комментариям" высказал народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко, фото из открытых источников

Сегодня Верховная Рада (ВР) закрыла свою работу, потому что нет регламента и на ближайшие два дня отстранен спикер Дмитрий Разумков.

"Регламент нарушен. Регламент можно распечатать в рулонах и повесить в Офисе президента. Мы не можем работать, потому что впервые на моей памяти нет повестки дня. Мы сейчас разошлись. Вчера на согласительном совете они его не утвердили, потому что был конфликт между "слугами народа" и Разумковым", — говорит Алексей Гончаренко.

На данный момент Верховная Рада может рассматривать только кадровые вопросы, ВСК по "вагнеровцам" или назначать выборы. Алексей Гончаренко говорит, без спикера повестку дня никто не согласует. Нардеп убежден, "слуги народа" специально создали такие условия.

"Согласительный совет по позиции глав комитетов от "Слуги народа", а это почти все председатели комитетов, они же отказались его утверждать. Они говорят, что это нечестная повестка дня. И именно поэтому они и использовали этот повод для отстранения Разумкова на два дня", — уверен Гончаренко.

Вице-спикер Руслан Стефанчук не имеет полномочий согласовывать порядок дневной. Поэтому пока официально не отстранят Разумкова и не назначат нового спикера, вероятно работа Верховной Рады будет парализована, уверен Гончаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по мнению Алексея Гончаренко, отстранять Разумкова не было никаких оснований. Политик утверждает, что депутатам, которые не голосовали против спикера ВР, звонили из Офиса президента.

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