Прокуроры будут не в восторге: какое решение со второй попытки проголосовала Рада

Около месяца назад Верховная Рада пыталась принять закон о снижении пенсий для прокуроров, но тогда в зале парламента не хватило голосов. Депутаты вернулись к резонансному вопросу, и все же дожали его. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Парламентарий рассказал, что проект закона №12278 поддержали 239 депутатов.

Законопроектом предлагается: пенсию за выслугу лет назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры; предусмотреть, что пенсии для силовиков и работников прокуратуры пересчитываются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения; законодательно закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также на портале "Комментарии" — более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. На пенсию свыше 10 тысяч в нашей стране может рассчитывать каждый седьмой. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По информации ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2025 года размер пенсий распределяется следующим образом: до 3000 гривен — 3,9%, 398 267 человек, средняя пенсия — 2 282,97 гривен, от 3001 до 4000 гривен — 32,3%, 3 340 489 человек, средняя пенсия — 3 341,83 гривен, от 4001 до 5000 гривен — 20,4%, 2 105 500 человек, средняя пенсия — 4 509,69 гривен, от 5001 до 10000 гривен — 28,9%, 2 987 845 человек, средняя пенсия — 6 857,93 гривен, более 10000 гривен — 14,5%, 1 499 274 человек, средняя пенсия — 15 643,69 гривен.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ситуации, когда пенсия часто является единственным источником дохода для пожилых людей, важно понимать, как формируется ее размер и что влияет на итоговую сумму. Портал "Комментарии" объясняет, как самостоятельно рассчитать пенсию, если средняя заработная плата составляет 20 тыс. гривен в месяц.



