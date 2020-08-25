Повышение "минималки": Зеленского обвинили в пиаре, за него вступился Разумков

После принятия законопроекта о повышении минимальной заработной платы в Украине до 5 000 гривен, фракция "Слуга народа" и непосредственно президент Владимир Зеленский столкнулись с критикой, что данное решение является политическим и нацелено на повышение рейтинга перед местными выборами. По этому поводу свою позицию выразил спикер парламента Дмитрий Разумков на брифинге после заседания Верховной Рады.

Так, по словам Разумкова, данное решение было инициировано не только фракцией "Слуга народа", а является комплексным предложением по улучшению финансового положения работников неквалифицированного труда от всех ветвей законодательной власти.

"Так или иначе все касаются этого процесса, поэтому говорить, что это какая-то пиар-составляющая, думаю, не стоит. Это же не первый раз, когда поднимается заработная плата. В прошлом году она также увеличивалось. Давайте не передергивать там, где этого нет на самом деле", - призвал политик.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 326 народных депутатов поддержали повышение минимальной заработной платы до 5 000 гривен с 1 сентября.





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