«Популизм и дебилизм»: как в Третьей штурмовой отреагировали на закон о СЗЧ военных

8 октября Верховная Рада решила безотлагательно рассмотреть и принять в первом чтении законопроект 12095, который недавно, 4 октября, подали председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, член Комитета Федор Вениславский и другие. Согласно законопроекту военная служба для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы или дезертировавших, не приостанавливается.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин эмоционально отреагировал на принятие этого законопроекта, отметив, что "популизм и дебилизм – два фактора, которые очень часто руководят принятием решений в Украине".

"Знаю, что снова вызову кучу негативных комментариев, но повторю: эта инициатива проблем с не очень умными и некомпетентными командирами не решит. Так же, как и вопросы переводов. И тем более вопросов сроков службы, ротации и отдыха.

Конкретно эта инициатива лишь породит увеличение случаев дезертирства и СЗЧ (самовольное оставление части) в разы, очень негативно повлияет на дисциплину и в результате будет иметь последствия на поле боя", – подчеркнул военный.

Отметим, что согласно законопроекту, ушедшие в СЗЧ военнослужащие, а затем добровольно вернувшиеся на службу в течение 72 часов, не будут сниматься с видов обеспечения.

Предлагается установить, что во время действия военного положения:

- военнослужащим, военная служба которых была приостановлена до вступления в силу настоящего Закона, которые впервые самовольно покинули военные части или места прохождения службы или дезертировали, и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продлить военную службу, не позднее 72 часов со дня их прибытия в воинских частей или мест прохождения службы, командир (начальник) воинской части обязан принять решение о продлении военной службы и действиях контракта, возобновлении выплат денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Украины;

- в день принятия решения о продлении военной службы военнослужащим, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, командир (начальник) воинской части информирует об этом, в том числе в письменной форме, орган досудебного расследования и соответствующий орган управления Военной службы правопорядка;

- открытые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса, в отношении военнослужащих, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, не являются основанием для отказа в продлении военной службы и действия контракта и т.п.