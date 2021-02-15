Политолог рассказал о скрытых доходах народного депутата Марьяна Заблоцкого

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Станислав Молчанов
Сопредседатель
Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что Марьян Заблоцкий —
народный депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" — якобы
сделал своими "альтернативными поступлениями" аграрный, табачный и
азартный бизнес. Об этом говорится в блоге Марунича на портале "Дело".
Фото: Слово и Дело
Эксперт
утверждает, что с аграрным и табачным сектором нардеп якобы сотрудничает давно,
а теперь его заинтересовал игорный бизнес.
По словам
Марунича, до прихода в Раду Марьян Заблоцкий работал
помощником народных депутатов от конкурирующих политсил — в Раде 7-го созыва он
был помощником нардепа от Батькивщины Владимира Пилипенко, а в 8-ом — нардепа
БПП Алексея Мушака. Мушак, по данным
СМИ, является родственником совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея
Веревского.
Кроме того,
Марунич говорит, что Марьяна Заблоцкого замечали в продвижении интересов
табачной компании. По данным эксперта, якобы в 2017-2019 годах ОО
"Украинское общество экономических свобод", где Заблоцкий —
основатель, получило
от компании "Филипп Морис" 12 млн грн, и Заблоцкий в парламенте якобы начал
отстаивать интересы табачной индустрии в качестве руководителя Общественного
совета при комитете ВР по вопросам налоговой политики.
Марунич уверен,
что нардеп сейчас может продвигать проекты в интересах производителя табака –
его авторству принадлежит законопроект, которым предусмотрены послабления для
производителей табачных изделий, в частности, по рекламе, возрасту продажи
табачных изделий и прочих.
Кроме того, Заблоцкий принял участие в доработке законопроекта №2713, которым предполагается внести изменения в Налоговый кодекс и определить ставки налогов для игорного бизнеса и лотерей. К проекту возникли вопросы у представителей индустрии — каждый из сегментов игорного бизнеса пытался продавить через комитет преференции для своей сферы, и на сайте парламента появились несколько альтернативных проектов с разными ставками для разных видов бизнеса. Так, 8 февраля Заблоцкий зарегистрировал законопроект №5043 относительно лотерей — ставки для них установлены выше, чем для казино, игорных автоматов или букмекеров. Марунич считает, что речь идет о преференциях азартному бизнесу в ущерб классической лотерее.
Напомним, в
Украине еще две компании получили
лицензии на работу онлайн-казино.
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