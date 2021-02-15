Политолог рассказал о скрытых доходах народного депутата Марьяна Заблоцкого

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что Марьян Заблоцкий — народный депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" — якобы сделал своими "альтернативными поступлениями" аграрный, табачный и азартный бизнес. Об этом говорится в блоге Марунича на портале "Дело".

Фото: Слово и Дело

Эксперт утверждает, что с аграрным и табачным сектором нардеп якобы сотрудничает давно, а теперь его заинтересовал игорный бизнес.

По словам Марунича, до прихода в Раду Марьян Заблоцкий работал помощником народных депутатов от конкурирующих политсил — в Раде 7-го созыва он был помощником нардепа от Батькивщины Владимира Пилипенко, а в 8-ом — нардепа БПП Алексея Мушака. Мушак, по данным СМИ, является родственником совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского.

"В конце 2020 года произошел скандал, когда Марьян Заблоцкий и Олег Кулинич протолкнули в сессионном зале закон о снижении НДС для агрохолдингов, вследствие чего бюджет теряет сотни миллионов гривен, которые затем уходят в карманы владельцев крупных аграрных предприятий. При этом закон "Заблоцкого-Кулинича" может мешать положениям меморандума с МВФ — он создает преференции для определенной группы предприятий", — заявил Марунич.

Кроме того, Марунич говорит, что Марьяна Заблоцкого замечали в продвижении интересов табачной компании. По данным эксперта, якобы в 2017-2019 годах ОО "Украинское общество экономических свобод", где Заблоцкий — основатель, получило от компании "Филипп Морис" 12 млн грн, и Заблоцкий в парламенте якобы начал отстаивать интересы табачной индустрии в качестве руководителя Общественного совета при комитете ВР по вопросам налоговой политики.

Марунич уверен, что нардеп сейчас может продвигать проекты в интересах производителя табака – его авторству принадлежит законопроект, которым предусмотрены послабления для производителей табачных изделий, в частности, по рекламе, возрасту продажи табачных изделий и прочих.

Кроме того, Заблоцкий принял участие в доработке законопроекта №2713, которым предполагается внести изменения в Налоговый кодекс и определить ставки налогов для игорного бизнеса и лотерей. К проекту возникли вопросы у представителей индустрии — каждый из сегментов игорного бизнеса пытался продавить через комитет преференции для своей сферы, и на сайте парламента появились несколько альтернативных проектов с разными ставками для разных видов бизнеса. Так, 8 февраля Заблоцкий зарегистрировал законопроект №5043 относительно лотерей — ставки для них установлены выше, чем для казино, игорных автоматов или букмекеров. Марунич считает, что речь идет о преференциях азартному бизнесу в ущерб классической лотерее.

" Автор законопроекта намекнул представителям лотерейного бизнеса на стоимость своей позиции в этом вопросе. Те платить отказались, в результате — новый законопроект, с "задранными" ставками налогов для лотерейного бизнеса", — отметил порталу "Дело" один из экспертов, который участвовал в разработке проекта в 2019 году.

Напомним, в Украине еще две компании получили лицензии на работу онлайн-казино.

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