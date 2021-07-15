logo
Русский Українська

BTC/USD

31709.74

ETH/USD

1915.29

LTC/USD

125.30

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Под смех депутатов Рада переименовала село Голобородько: что об этом известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Под смех депутатов Рада переименовала село Голобородько: что об этом известно

Название села вызвало смех в Раде

сегодня, 18:26
Автор:

Лиля Воробьева

Сегодня, 15 июля, Верховная Рада Украины переименовала село Голобородько Лубенского района Полтавской области. Отныне населенный пункт будет называться Новоселовка. Об этом сообщает "УНИАН".

Под смех депутатов Рада переименовала село Голобородько: что об этом известно

Верховная Рада Украины (фото из открытых источников)

 Постановление за номером 5570 поддержали 320 нардепов. Стоит отметить, что в зале во время голосования раздавался смех.

Кроме этого, депутаты проголосовали за переименование села Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области в населенный пункт Киданч. За соответствующий документ под номером 5082 проголосовали 324 народных депутатов.

Известно, что главный герой в популярном украинском сериале "Слуга народа" был учитель истории Василий Голобородько, который стал лидером страны. Его роль сыграл сегодняшний президент Украины Владимир Зеленский. Сериал выпустила студия "Квартал 95".

Стоит отметить, что тогда оппоненты Зеленского заявляли, что сериал специально сняли, чтобы на выборах победил его главный герой.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали своих читателей о том, что еще один сериал "Квартала 95" будут транслировать в России. Второй сезон телесериала "Папик" студии "Квартал 95", который в Украине стартует сегодня, покажут и в России. Об этом свидетельствует анонс на телеканале СТС.

Известно, что съемки второго сезона происходили в Одессе и Киеве. Герои комедии начнут новую жизнь. Пенсионер Александр выйдет из тюрьмы, Лиза поедет в турне с попгрупой. Но несмотря на расстояние, герои продолжат помогать друг другу и спасать в различных ситуациях. В соцсетях уже началась волна недовольства из-за запуска украинской комедии "Квартала 95" в РФ. Уже не первый раз действия компании сравнили со скандалом из-за Липецкой фабрики експрезидента Петра Порошенко.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/politics/zgadali-serial-pid-smih-nardepiv-rada-pereymenuvala-selo-goloborodka-novini-ukrajina-11483227.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ