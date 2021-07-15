Под смех депутатов Рада переименовала село Голобородько: что об этом известно

Сегодня, 15 июля, Верховная Рада Украины переименовала село Голобородько Лубенского района Полтавской области. Отныне населенный пункт будет называться Новоселовка. Об этом сообщает "УНИАН".

Верховная Рада Украины (фото из открытых источников)

Постановление за номером 5570 поддержали 320 нардепов. Стоит отметить, что в зале во время голосования раздавался смех.

Кроме этого, депутаты проголосовали за переименование села Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области в населенный пункт Киданч. За соответствующий документ под номером 5082 проголосовали 324 народных депутатов.

Известно, что главный герой в популярном украинском сериале "Слуга народа" был учитель истории Василий Голобородько, который стал лидером страны. Его роль сыграл сегодняшний президент Украины Владимир Зеленский. Сериал выпустила студия "Квартал 95".

Стоит отметить, что тогда оппоненты Зеленского заявляли, что сериал специально сняли, чтобы на выборах победил его главный герой.

Напомним, что издание "Комментарии" информировали своих читателей о том, что еще один сериал "Квартала 95" будут транслировать в России. Второй сезон телесериала "Папик" студии "Квартал 95", который в Украине стартует сегодня, покажут и в России. Об этом свидетельствует анонс на телеканале СТС.

Известно, что съемки второго сезона происходили в Одессе и Киеве. Герои комедии начнут новую жизнь. Пенсионер Александр выйдет из тюрьмы, Лиза поедет в турне с попгрупой. Но несмотря на расстояние, герои продолжат помогать друг другу и спасать в различных ситуациях. В соцсетях уже началась волна недовольства из-за запуска украинской комедии "Квартала 95" в РФ. Уже не первый раз действия компании сравнили со скандалом из-за Липецкой фабрики експрезидента Петра Порошенко.





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