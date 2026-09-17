Почему 273 депутата сказали «да» налогу на посылки: что изменилось

В сессионном зале нашлось 273 голоса в поддержку налога на посылки из-за границы. Две недели назад эта же идея не набрала и 210. Суть проста: товары из зарубежных маркетплейсов до 150 евро больше не заходят без НДС. Минфин считал поступление примерно в 10 млрд. гривен в год, это меньше процента от 29,5 млрд. долларов, которые Украина рискует недополучить от партнеров без пакета законов под обязательства перед МВФ и ЕС. Посылки там только один пункт, но показатель: из него видно, способен ли парламент голосовать за неприятное. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Налоги на посылки. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что еще 1 сентября Рада не была способна голосовать за подобные инициативы. Основной законопроект получил 210 голосов при нужных 226, альтернативные провалились все.

"Почему депутат голосует против денег для воюющего государства объясняется без всякой измены. Налог на посылки избиратель почувствует сам и запомнит, кто за него голосовал. Утраченный транш размазан между 450 депутатами, правительством и Банковой, то есть не принадлежит никому. Мансур Олсон описал эту логику еще в 1960-х: когда выгода общая, а расходы личные, каждый ждет, что заплатят другие", – отметил эксперт.

Он продолжает, через две недели содержание почти не изменилось. Изменилось, на ком ответственность. В понедельник Корецкий заявил, что государственные финансы близятся к критической точке. В тот же день Зеленский обратился в Совет прямо: некоторые решения будут неприятными и непопулярными, но дефицит нужно закрыть, и Украина больше любой партии. Президент отнял непопулярность на себя. Голос "против" не является анонимным, а голос "за" уже не нужно объяснять избирателям собственными словами.

"Коллективная безответственность распалась, как только появился один ответственный. Это первое чтение, и выдержит ли конструкция второе, я не знаю. Но в очереди еще шесть законопроектов на этой неделе, а личный авторитет президента не растянешь на каждое голосование. Если 226 собираются только после обращения с Банковой, узкое место международной помощи Украине сегодня не в Брюсселе и не в Вашингтоне, а в сессионном зале", – резюмировал эксперт.

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