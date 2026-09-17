Почему 273 депутата сказали «да» налогу на посылки: что изменилось

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Кравцев Сергей
В сессионном зале нашлось 273 голоса в поддержку налога на посылки из-за границы. Две недели назад эта же идея не набрала и 210. Суть проста: товары из зарубежных маркетплейсов до 150 евро больше не заходят без НДС. Минфин считал поступление примерно в 10 млрд. гривен в год, это меньше процента от 29,5 млрд. долларов, которые Украина рискует недополучить от партнеров без пакета законов под обязательства перед МВФ и ЕС. Посылки там только один пункт, но показатель: из него видно, способен ли парламент голосовать за неприятное. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Налоги на посылки. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что еще 1 сентября Рада не была способна голосовать за подобные инициативы. Основной законопроект получил 210 голосов при нужных 226, альтернативные провалились все.
Он продолжает, через две недели содержание почти не изменилось. Изменилось, на ком ответственность. В понедельник Корецкий заявил, что государственные финансы близятся к критической точке. В тот же день Зеленский обратился в Совет прямо: некоторые решения будут неприятными и непопулярными, но дефицит нужно закрыть, и Украина больше любой партии. Президент отнял непопулярность на себя. Голос "против" не является анонимным, а голос "за" уже не нужно объяснять избирателям собственными словами.
Также издание "Комментарии" сообщало – "адские санкции" против России: чем закончилось финальное голосование Палаты представителей.