kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.10.2020

BTC/USD

10692.38

ETH/USD

351.91

LTC/USD

46.40

НБУ 05.10.2020

USD/UAH

28.58

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада Партия «За Майбутнє» требует отставки Степанова
commentss НОВОСТИ Все новости

Партия «За Майбутнє» требует отставки Степанова

По мнению депутатов партии "За Майбутнє", действующий министр здравоохранения должен покинуть свой пост из-за проваленной задачи справиться с вызовами коронавируса

сегодня, 11:46
Автор:

Максим Иванов

Политическая партия "За Майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова, поскольку он не справился с коронавирусными вызовами. Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованной в Facebook.

Партия «За Майбутнє» требует отставки Степанова

"Полгода времени, 64 миллиарда гривен — и ноль результата. Отсутствие необходимого количества лабораторий, где можно пройти бесплатное тестирование, некачественные и неинформативные тесты, нехватка койкомест в больницах с возможностью подключения кислородных аппаратов, отсутствие компьютерных томографов... Хаотичное и нелогичное определения основных "коронавирусных" больниц — все это приводит к стремительному распространению вируса и новым смертельным случаям", — утверждают в партии.

Там уверены, что только за десятую часть указанных средств можно было полностью подготовить страну к борьбе с эпидемией. Однако Минздрав под руководством Степанова не защитил ни граждан, ни врачей.

"Политическая партия "За Майбутнє" требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова, который за полгода не смог наладить эффективное противодействие распространению COVID-19. Таким чиновникам не место в правительстве! Мы инициируем сбор подписей за отставку главы Минздрава Максима Степанова! Ведь непрофессионализм и безответственность неизбежно приведут к трагическим последствиям для страны", — заявили в политсиле.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости