Партия "Голос" потеряла доверие к Верховной Раде

Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что фракция не будет голосовать за принятие законопроекта о государственном бюджете на 2021 год. Причину такого решения политик рассказал журналистам Интерфаксу.

Фото: 24 канал

"Мы не будем голосовать за бюджет. Вопрос дефицита, то есть дыры остается неизменным" — Ярослав Железняк.

Нардеп обращает внимание, что проблемы Бюджета 2020 не устранены в новом законопроекте. Вопросы, которые пообещали пересмотреть и исправить, остались. Это и расходы на Офис президента, деньги от игорного бизнеса и много других нерешенных пунктов. В связи с этим, все политики партии "Голос" в знак своего несогласия решили не поддержать законопроект.

Сообщаем, что сегодня на очередном заседании Верховная Рада рассматривает проект Бюджета на 2021. За него уже проголосовали 229 нардепов, из которых 195 — "Слуги народа", 20 представителей "Доверия", 5 представителей партии "За будущее" и 9 внефракционных депутатов.

Читайте также, на что выделят рекордные суммы с бюджета Украины 2021 года.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!