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Партия "Голос" потеряла доверие к Верховной Раде

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что фракция "Голос" не поддержит законопроект о Госбюджете-2021

сегодня, 12:35
Автор:

Кириєнко Анна

Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что фракция не будет голосовать за принятие законопроекта о государственном бюджете на 2021 год. Причину такого решения политик рассказал журналистам Интерфаксу.

Партия "Голос" потеряла доверие к Верховной Раде

Фото: 24 канал

"Мы не будем голосовать за бюджет. Вопрос дефицита, то есть дыры остается неизменным" — Ярослав Железняк.

Нардеп обращает внимание, что проблемы Бюджета 2020 не устранены в новом законопроекте. Вопросы, которые пообещали пересмотреть и исправить, остались. Это и расходы на Офис президента, деньги от игорного бизнеса и много других нерешенных пунктов. В связи с этим, все политики партии "Голос" в знак своего несогласия решили не поддержать законопроект.

Сообщаем, что сегодня на очередном заседании Верховная Рада рассматривает проект Бюджета на 2021. За него уже проголосовали 229 нардепов, из которых 195 — "Слуги народа", 20 представителей "Доверия", 5 представителей партии "За будущее" и 9 внефракционных депутатов.

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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/701250.html
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