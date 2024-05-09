Парламент поднял штрафы за уклонение от мобилизации: детали

Как передает портал "Комментарии", Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения, который в том числе в несколько раз повышает штрафы для уклонистов.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Сегодня соответствующий законопроект народные избранники приняли в целом 256 голосами "за". Против никто не проголосовал, воздержались – 4.

Одобренный законопроект излагает статьи 210 и 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в новой редакции.

С вступлением в силу нового закона штрафы повысятся в несколько раз. В частности, фактически вводится три режима – нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения. Соответственно, штрафы по ст. 210, которые касаются воинского учета, составят: в мирное время — от 3 400 до 5 100 гривен; в военное время (или повторное нарушение) — от 17 000 до 25 500 гривен.

Согласно ст. 210-1, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время: для граждан — от 5 100 до 8 500 гривен; для должностных и юридических лиц — от 17 000 до 34 000 гривен;

За уклонение от мобилизации в военное время: для граждан — от 17 000 до 25 500 гривен; для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 гривен.

Отметим, новые штрафы вступят в силу на следующий день после публикации закона, который еще предстоит подписать президенту Украины.

После этого за неявку в ТЦК по повестке, уклонение от постановки на учет и за несвоевременное обновление данных сначала будут назначать минимальный штраф в 17 000 гривен. А предприятия, которые игнорируют необходимость ведения воинского учета сотрудников, будут наказывать на сумму от 34 000 гривен.

Стоит уточнить. Положения ст. 210 и 210-1 не применяются, если у ТЦК есть возможность получить персональные данные из электронных государственных реестров.

Теперь становятся возможными так называемые заочные штрафы за нарушение правил воинского учета и уклонения от мобилизации. Поскольку теперь необязательно составлять протокол, на основании которого выносится постановление о штрафе. Сейчас ТЦК оформляет протокол о привлечении к административной ответственности, который направляется в суд. И уже суд решает вопрос о наложении штрафа. Причем при составлении протокола обязательно присутствие военнообязанного. Он должен ознакомиться со своими правами, подписать документ или отказаться от подписи.

Теперь же статья 258 КУоАП дополняется нормой о том, что протокол по ст. 210 и 210-1 не составляется, если нарушения совершены в особый период и, если человек не явился в ТЦК без уважительных причин или не уведомил причину неприбытия по повестке. При этом есть оговорка, что военнообязанный должен быть должным образом уведомлен о дате, времени и месте вызова. А еще подтверждение о надлежащем вызове должно быть у ТЦК.

Таким образом, если человек не обновил свои данные, не уведомил об изменении личных данных (семейное положение, состояние здоровья и т.д.), не явился по повестке, то военкомат выносит постановление о штрафе без протокола. Вместе с тем у ТЦК должны быть подтверждающие документы, какие именно – в законопроекте не указано.

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