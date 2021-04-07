Палица рассказал, как вдвое поднять минимальную пенсию

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Станислав Молчанов
Любое повышение пенсионных выплат, которое проводится без компенсации непроиндексированной пенсий в 2014-2018 годах, не позволит приблизить их до реального прожиточного минимума пенсионеров. Об этом написал лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица в своем блоге на Корреспондент.нет.
Игорь Палица - фото из открытых источников
Чтобы восстановить справедливость, депутатская группа "Партия "За майбутнє" предлагает правительству вдвое увеличить уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц к реальному показателю, который соответствует расчетам Минсоцполитики на 2021 — с 1 тыс. 769 грн до 3 тыс. 540 гривен. Средняя пенсия при этом возрастет до 5 тыс. 500 гривен в месяц.
Как отметил Игорь Палица, для этого нужно 350 млрд грн., однако их можно найти, если навести порядок в таможенной и фискальной сферах, а также начав реальную борьбу с коррупцией.
По его словам, Украина ежегодно из-за контрабанды на таможне теряет более 100 млрд грн, из-за уклонения от уплаты налогов — более 200 млрд грн, в результате государственной коррупции — более 55 млрд грн.
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