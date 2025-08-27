Опасность законопроекта о наказании в армии: почему нардепов просят одуматься, пока не поздно

Профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять в первом чтении законопроект, касающийся наказания за отказ выполнять приказ командира. Есть ли угроза принятия такого решения? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Нардепы занимаются тем, чем не следует

Бывший военный, политический эксперт Виктор Таран говорит, что по факту депутаты предлагают наказывать военных за неповиновение приказу командира от 5 до 10 лет заключения. Более того, они рассмотрят законопроект, запрещающий судам назначать более мягкие наказания.

"А теперь вопрос к ним: а кто об этом будет судить и решать в условиях, когда нет, ни профильных военных судов, ни военной прокуратуры? Поэтому депутаты должны прекратить лезть с правками в военные институции, а заняться тем, что от них давно требуют, а именно: наведут порядок с мобилизацией, сроками службы и прекратят лоббировать уклонение своим друзьям и родственникам, разберутся со странным бронированием непонятных фирм или наведут порядок с экономикой? Потому что это трэш, когда охранники больших сетей имеют бронирование и получают 25 000, а солдаты чуть больше 20 000 грн? Ну и, конечно, начнут реформу таможни", – отметил эксперт.

Как подобное "законотворчество" повлияет на мотивацию – сказать сложно

Телеведущий, блогер и журналист Богдан Буткевич, недавно мобилизованный в ряды ВСУ, говорит, что по замыслу авторов законопроекта должна повыситься то мотивация, то ли страх в армии. И привести к повышению дисциплины.

"Более конспирологической версии, зачем будоражить ситуацию в армии, где еще не забыли, как должны вернуться домой только после победы, я даже рассматривать не хочу", – отметил блогер.

Богдан Буткевич говорит, что ему лично непонятно, к чему и кого хотят мотивировать нардепы своими решениями. Ибо одна категория людей и так давно уже воюет в ВСУ, и она это делает за своих родных и собратьев, а не пустые слова или обещания.

"Как подобное "законотворчество" повлияет на мотивацию таких людей оставаться и что-то делать? А не посмотреть на все это и уехать в заграничный отпуск и не вернуться? Как подобные законопроекты повлияют на ситуацию в армии, где очень многое делается вне устава, команд и поэтому в принципе делается? О том, как подобные вещи может предлагать человек, который каждый день в армии не служил, даже спрашивать не буду, потому что ответ риторический", – отметил телеведущий.

