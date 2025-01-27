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Они ответят за все: Рада уже готова карать ТЦК и ВЛК за беспредел

Законопроект с наказаниями за бусификацию и другие нарушения мобилизации уже в Раде

сегодня, 14:31 comments1763
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Николай Лисицын

Законопроект, который вводит уголовную ответственность ТЦК и ВЛК за нарушения в процессе проведения мобилизации, готов и 27 января подан в Верховную Раду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на карточку законопроекта №12442 на официальном сайте парламента. Текст законопроекта пока что на сайте отсутствует. Отмечается, что он передан на рассмотрение руководству парламента.

Они ответят за все: Рада уже готова карать ТЦК и ВЛК за беспредел

Если Рада одобрит новый законопроект, сотрудники ТЦК будут нести ответственность за бусификацию. Фото: из открытых источников

Среди авторов законопроекта — Максим Павлюк, Сергей Ионушас и Максим Бужанский (фракция "Слуга народа"), Вадим Ивченко ("Батькивщина"), Владимир Арешонков (депутатская группа "Довира"). Всего более 20 нардепов числятся инициаторами внесения законопроекта.

Полное его название — "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно введения уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, главами и членами военно-врачебных комиссий, зарегистрирован в Верховной Раде".


Как сообщали "Комментарии", в январе стало известно, что народные депутаты по предложению начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича разработают и внесут законопроект об ответственности сотрудников ТЦК и ВЛК. Законопроект, в том числе, направлен на пресечение попыток силовой мобилизации, за которые сотрудников ТЦК практически невозможно привлечь к ответственности. Будут наказываться за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован, и попытки подделать результаты ВЛК.

"Не может быть, что граждане несут ответственность за нарушение правил военного учета, а сотрудники ТЦК и ВЛК — нет", — пояснил новое решение народный депутат Максим Бужанский.

Напомним, что штрафы за необновление данных в ТЦК, как писал портал "Комментарии", не заработали. Бужанский объяснил, что суть была в том, что рассылается тысяча повесток, например, за которыми не пришли 500 человек. “Им должны сразу выписать штрафы, не оплатив которые они сразу попадают в арест счетов, имущества и т.д. исполнительной службой. И все, никакого отлова на улицах. Во время моего запроса на Минобороны и совместного заседания двух комитетов оказалось, что штрафы выписаны примерно на 12% уклонившихся от повесток, примерно 45% уклонившихся объявлены в розыск. И все. Минобороны, руководство Сухопутных Войск и ТЦК НЕ ВЫПОЛНЯЮТ принятые Радой законы. Поэтому происходит то, что мы видим на улицах, не сработали заложенные в законы механизмы”, — отметил он.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/55697
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