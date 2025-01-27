Они ответят за все: Рада уже готова карать ТЦК и ВЛК за беспредел

Законопроект, который вводит уголовную ответственность ТЦК и ВЛК за нарушения в процессе проведения мобилизации, готов и 27 января подан в Верховную Раду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на карточку законопроекта №12442 на официальном сайте парламента. Текст законопроекта пока что на сайте отсутствует. Отмечается, что он передан на рассмотрение руководству парламента.

Если Рада одобрит новый законопроект, сотрудники ТЦК будут нести ответственность за бусификацию. Фото: из открытых источников

Среди авторов законопроекта — Максим Павлюк, Сергей Ионушас и Максим Бужанский (фракция "Слуга народа"), Вадим Ивченко ("Батькивщина"), Владимир Арешонков (депутатская группа "Довира"). Всего более 20 нардепов числятся инициаторами внесения законопроекта.





Полное его название — "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно введения уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, главами и членами военно-врачебных комиссий, зарегистрирован в Верховной Раде".





Как сообщали "Комментарии", в январе стало известно, что народные депутаты по предложению начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича разработают и внесут законопроект об ответственности сотрудников ТЦК и ВЛК. Законопроект, в том числе, направлен на пресечение попыток силовой мобилизации, за которые сотрудников ТЦК практически невозможно привлечь к ответственности. Будут наказываться за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован, и попытки подделать результаты ВЛК.

"Не может быть, что граждане несут ответственность за нарушение правил военного учета, а сотрудники ТЦК и ВЛК — нет", — пояснил новое решение народный депутат Максим Бужанский.

Напомним, что штрафы за необновление данных в ТЦК, как писал портал "Комментарии", не заработали. Бужанский объяснил, что суть была в том, что рассылается тысяча повесток, например, за которыми не пришли 500 человек. “Им должны сразу выписать штрафы, не оплатив которые они сразу попадают в арест счетов, имущества и т.д. исполнительной службой. И все, никакого отлова на улицах. Во время моего запроса на Минобороны и совместного заседания двух комитетов оказалось, что штрафы выписаны примерно на 12% уклонившихся от повесток, примерно 45% уклонившихся объявлены в розыск. И все. Минобороны, руководство Сухопутных Войск и ТЦК НЕ ВЫПОЛНЯЮТ принятые Радой законы. Поэтому происходит то, что мы видим на улицах, не сработали заложенные в законы механизмы”, — отметил он.