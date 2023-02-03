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Оксана Дмитриева рассказала, почему, будучи в Слуге народа, выбрала Разумную политику

Оксана Дмитриева откровенно рассказала о первом опыте в политике и работе в Верховной Раде

сегодня, 15:05
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Автор:

Кравцев Сергей








Межфракционное объединение Умная Политика прошло испытание временем, не исчезло с политической карты после начала полномасштабной войны в Украине, а лишь укрепилось и сегодня вызывает уважение в украинском парламенте. К МФО "Разумная Политика" присоединилось много думающих людей с патриотической позицией, которые работаю на государство. Об этом в интервью порталу "Комментарии" рассказала нардеп, член Межфракционного объединения "Разумная политика" Оксана Дмитриева.

Оксана Дмитриева рассказала, почему, будучи в Слуге народа, выбрала Разумную политику

Оксана Дмитриева

Нардеп развеяла слухи о скандальном выходе из монобольшинства "Слуги народа". Потому что никакого разрыва не было, а просто группа людей в определенный период времени решила сформировать МФО (межфракционное объединение) "Разумная Политика".


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"В "Разумной политике" собраны люди, которые не будут брать взятки и всегда работают для людей. В Верховной Раде много хороших людей. Мы создали МФО и как вам хочу сказать, что многие смотрят на нашу сторону" – отметила политик.

Оксана Дмитриева узнала, что несмотря на то, что она впервые пришла в политику, однако быстро адаптировалась благодаря опыту в бизнесе, которым раньше занималась.

"В бизнесе, если ты ничего не делаешь, ты будешь падать. Так же и у меня в Верховной Раде. Если ты туда пошел, то должен отработать, потому что за тебя люди голосовали. Мне хочется слышать всех, потому что обращений очень много. Я и коллегам часто говорю, что нужно вопросы решать не точечно, а на уровне государства. Я все выполняю, что касается запросов. И законов очень многое написано. И все они реализованы", – значила нардеп.

Читайте расширенное интервью Оксаны Дмитриевой нашему порталу по ссылке.




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Источник: https://bezknopok.comments.ua/ua/article/2023/oksana-dmitrieva-vsi-hto-zaginuli-pri-boyovih-diyah-ne-mozhut-buti-donorami-707559.html
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