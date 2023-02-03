Оксана Дмитриева рассказала, почему, будучи в Слуге народа, выбрала Разумную политику

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Кравцев Сергей
Межфракционное объединение Умная Политика прошло испытание временем, не исчезло с политической карты после начала полномасштабной войны в Украине, а лишь укрепилось и сегодня вызывает уважение в украинском парламенте. К МФО "Разумная Политика" присоединилось много думающих людей с патриотической позицией, которые работаю на государство. Об этом в интервью порталу "Комментарии" рассказала нардеп, член Межфракционного объединения "Разумная политика" Оксана Дмитриева.
Оксана Дмитриева
Нардеп развеяла слухи о скандальном выходе из монобольшинства "Слуги народа". Потому что никакого разрыва не было, а просто группа людей в определенный период времени решила сформировать МФО (межфракционное объединение) "Разумная Политика".
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Оксана Дмитриева узнала, что несмотря на то, что она впервые пришла в политику, однако быстро адаптировалась благодаря опыту в бизнесе, которым раньше занималась.
Читайте расширенное интервью Оксаны Дмитриевой нашему порталу по ссылке.
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