Очередной скандал в ВР. Нардеп Гончаренко обвинил «юных реформаторов» в «большевизме»

Народный депутат Ярослав Юрчишин предложил урегулировать работу Telegram, а также облагать налогом деятельность Telegram-каналов, об этом он сказал в интервью "Детектор медиа". При этом он подчеркнул, что на самом деле всегда лучше регулировать, чем закрывать, ведь такой подход более демократичный.

Алексей Гончаренко

"С другой стороны, Украина в войне и у нас нет роскоши долго решать вопросы. Тогда лучше разрубить узел, чем его распутывать",

– заявил Юрчишин.

При этом он предложил владельцу Телеграмм Павлу Дурову создать в Украине представительство, чтобы можно было оперативно урегулировать все вопросы.

Кроме того, Юрчишин подчеркнул, что работники налоговой должны выявить интерес по поводу Телеграмм-каналов, в частности, за какие средства они существуют и содержат редакции. По его словам, профильный комитет Верховной Рады планирует официально обратиться в налоговую, чтобы она занялась такой работой.

"Убежден, что мы увидим, что если и платятся налоги, то это слезы и капли",

– добавил нардеп.

Такую позицию коллеги жестоко раскритиковал в Facebook нардеп Алексей Гончаренко. При этом он добавил, уверен в том, что большинство телеграмм-каналов платят налоги.

"Я уже давно заметил, что наши юные "реформаторы" имеют только один механизм – запретить. Не нравится телеграмм – запретить. Не нравится книга – запретить. Не нравится человек – запретить",

– отметил нардеп.

По его словам, в крови реформаторов "большевизм", который никак не выводится.

"Представьте себе мы были бы в Советском Союзе? Товарищ Юрчишин вместе с товарищем Шабуниным были бы уже в ЦК партии. Преданы комсомольцы"

, – добавил нардеп.

При этом Гончаренко считает запрет Телеграмма "идиотизмом".

"Бораться с пропагандой — надо. Платить налоги — тоже. Заниматься х*рней — нет. Товарищи комсомольцы, давайте перестанем все постоянно и всюду запрещать",

– подытожил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Офисе президента хотят, чтобы большие телеграммы-каналы работали в рамках закона о медиа.