logo

BTC/USD

66776.77

ETH/USD

3782.73

LTC/USD

85.50

USD/UAH

38.50

EUR/UAH

42.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Очередной скандал в ВР. Нардеп Гончаренко обвинил «юных реформаторов» в «большевизме»
commentss НОВОСТИ Все новости

Очередной скандал в ВР. Нардеп Гончаренко обвинил «юных реформаторов» в «большевизме»

Нардеп Ярослав Юрчишин считает, что если не удастся урегулировать работу Телеграмм-каналов, нужно запретить саму соцсеть. На такое предложение отреагировал нардеп Алексей Гончаренко и назвал коллегу «большевиком»

сегодня, 12:51
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Народный депутат Ярослав Юрчишин предложил урегулировать работу Telegram, а также облагать налогом деятельность Telegram-каналов, об этом он сказал в интервью "Детектор медиа". При этом он подчеркнул, что на самом деле всегда лучше регулировать, чем закрывать, ведь такой подход более демократичный.

Очередной скандал в ВР. Нардеп Гончаренко обвинил «юных реформаторов» в «большевизме»

Алексей Гончаренко

"С другой стороны, Украина в войне и у нас нет роскоши долго решать вопросы. Тогда лучше разрубить узел, чем его распутывать",
– заявил Юрчишин.

При этом он предложил владельцу Телеграмм Павлу Дурову создать в Украине представительство, чтобы можно было оперативно урегулировать все вопросы.

Кроме того, Юрчишин подчеркнул, что работники налоговой должны выявить интерес по поводу Телеграмм-каналов, в частности, за какие средства они существуют и содержат редакции. По его словам, профильный комитет Верховной Рады планирует официально обратиться в налоговую, чтобы она занялась такой работой.

"Убежден, что мы увидим, что если и платятся налоги, то это слезы и капли",
– добавил нардеп.

Такую позицию коллеги жестоко раскритиковал в Facebook нардеп Алексей Гончаренко. При этом он добавил, уверен в том, что большинство телеграмм-каналов платят налоги.

"Я уже давно заметил, что наши юные "реформаторы" имеют только один механизм – запретить. Не нравится телеграмм – запретить. Не нравится книга – запретить. Не нравится человек – запретить",
– отметил нардеп.

По его словам, в крови реформаторов "большевизм", который никак не выводится.

"Представьте себе мы были бы в Советском Союзе? Товарищ Юрчишин вместе с товарищем Шабуниным были бы уже в ЦК партии. Преданы комсомольцы"
, – добавил нардеп.

При этом Гончаренко считает запрет Телеграмма "идиотизмом".

"Бораться с пропагандой — надо. Платить налоги — тоже. Заниматься х*рней — нет. Товарищи комсомольцы, давайте перестанем все постоянно и всюду запрещать",
– подытожил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Офисе президента хотят, чтобы большие телеграммы-каналы работали в рамках закона о медиа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0y7fruLdPNcURxsyM78AkaW8iMHdsJvsZGsqeykCNKdTHC3BXNbbhsz3eqb872tbil
Теги:
comments

Обсуждения

PR

сегодня, 14:13

Саме через це і з'явився новий термін "Зе-біли", що походить від "Зе-біл(ьшовик)и". На першому етапі появи зе-білізму у 2019-му (коли була зе-монобільшість) він мав форму монозебілізму.


Новости

Все новости