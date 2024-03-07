Очередной скандал в ВР. Нардеп Гончаренко обвинил «юных реформаторов» в «большевизме»

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Ткачик Олеся
Народный депутат Ярослав Юрчишин предложил урегулировать работу Telegram, а также облагать налогом деятельность Telegram-каналов, об этом он сказал в интервью "Детектор медиа". При этом он подчеркнул, что на самом деле всегда лучше регулировать, чем закрывать, ведь такой подход более демократичный.
Алексей Гончаренко
При этом он предложил владельцу Телеграмм Павлу Дурову создать в Украине представительство, чтобы можно было оперативно урегулировать все вопросы.
Кроме того, Юрчишин подчеркнул, что работники налоговой должны выявить интерес по поводу Телеграмм-каналов, в частности, за какие средства они существуют и содержат редакции. По его словам, профильный комитет Верховной Рады планирует официально обратиться в налоговую, чтобы она занялась такой работой.
Такую позицию коллеги жестоко раскритиковал в Facebook нардеп Алексей Гончаренко. При этом он добавил, уверен в том, что большинство телеграмм-каналов платят налоги.
По его словам, в крови реформаторов "большевизм", который никак не выводится.
При этом Гончаренко считает запрет Телеграмма "идиотизмом".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Офисе президента хотят, чтобы большие телеграммы-каналы работали в рамках закона о медиа.
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сегодня, 14:13
Саме через це і з'явився новий термін "Зе-біли", що походить від "Зе-біл(ьшовик)и". На першому етапі появи зе-білізму у 2019-му (коли була зе-монобільшість) він мав форму монозебілізму.