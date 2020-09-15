Обнародован проект бюджета-2021

В Верховной Раде представили бюджет на 2021 год. Соответствующий документ уже опубликован на сайте парламента.

Проект бюджета-2021 представил министр финансов Сергей Марченко. При этом в Раде заявили, что Минфин не консультировался с нардепами по бюджету.

Нардеп от Слуги народа Александр Качура после заседании фракции заявил, что проект закона о госбюджете на 2021 год будет полностью переписан.

“Бюджет полностью будет переписан. Господин Радуцкий отметил, что действительно в рамках того роста заболевания COVID-19 недостаточно финансирования, надо больше выделять средств и есть вопрос обороны, оно учтено. Вопросы социальных стандартов, повышение прожиточного минимума, пенсий - это учтено, но мне кажется, что бюджет должен быть более сбалансированный и продолжим эту дискуссию однозначно”, - отметил Качура.

Ранее "Комментарии" узнал у экспертов, каким они видят бюджет-2021.

По мнению финансового эксперта Алексея Куща, судя по приоритетам, которые были озвучены, можно говорить о том, что принципы бюджетной политики фактически не меняются.

"Есть фасадные приоритеты. Если посмотрим на приоритеты нынешнего Минфина, видим, что значительная их часть входила в так называемую "стратегию Гройсмана" - премьера времен президентства Порошенко. Это и повышение минималки, и дорожное строительство. Спорт, культура и развитие регионов – это уже фасад всех бюджетов последних лет. Власть просто использует эту тематику как дымовую завесу для того, что на самом деле происходит с нашим бюджетом", – говорит финансовый эксперт.

Из нового приоритета он отмечает "масштабную цифровизацию экономики". Правда, подчеркивает Алексей Кущ, толку от этого не будет без системной стратегии, без понимания, к чему эта самая цифровизация должна привести.





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