Обнародован проект бюджета-2021

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Владимир Лавский
В Верховной Раде представили бюджет на 2021 год. Соответствующий документ уже опубликован на сайте парламента.
Проект бюджета-2021 представил министр финансов Сергей Марченко. При этом в Раде заявили, что Минфин не консультировался с нардепами по бюджету.
Нардеп от Слуги народа Александр Качура после заседании фракции заявил, что проект закона о госбюджете на 2021 год будет полностью переписан.
“Бюджет полностью будет переписан. Господин Радуцкий отметил, что действительно в рамках того роста заболевания COVID-19 недостаточно финансирования, надо больше выделять средств и есть вопрос обороны, оно учтено. Вопросы социальных стандартов, повышение прожиточного минимума, пенсий - это учтено, но мне кажется, что бюджет должен быть более сбалансированный и продолжим эту дискуссию однозначно”, - отметил Качура.
Ранее "Комментарии" узнал у экспертов, каким они видят бюджет-2021.
По мнению финансового эксперта Алексея Куща, судя по приоритетам, которые были озвучены, можно говорить о том, что принципы бюджетной политики фактически не меняются.
"Есть фасадные приоритеты. Если посмотрим на приоритеты нынешнего Минфина, видим, что значительная их часть входила в так называемую "стратегию Гройсмана" - премьера времен президентства Порошенко. Это и повышение минималки, и дорожное строительство. Спорт, культура и развитие регионов – это уже фасад всех бюджетов последних лет. Власть просто использует эту тематику как дымовую завесу для того, что на самом деле происходит с нашим бюджетом", – говорит финансовый эксперт.
Из нового приоритета он отмечает "масштабную цифровизацию экономики". Правда, подчеркивает Алексей Кущ, толку от этого не будет без системной стратегии, без понимания, к чему эта самая цифровизация должна привести.
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