Новый законопроект о НАБУ и САП: в "Слуге народа" ответили, как будут голосовать

Представители монобольшинства в парламенте не подтверждают информацию о якобы массовом отказе поддержать президентский законопроект о возвращении независимости САП и НАБУ. Об этом в интервью Общественному заявила представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Слуга народа. Фото: из открытых источников

Ранее Financial Times сообщило, что до 70 народных избранников якобы не поддержат инициативу из-за опасений быть преследуемыми антикоррупционными органами.

Такое предположение возникло после заявления руководителя САП Александра Клименко, заверившего: его структура "до молекул" разберет процесс ограничения ее полномочий. В то же время он подчеркнул, что бояться САП должны только те, кто замешан в коррупции.

В "Слуге народа" настаивают: цифра у 70 депутатов не соответствует действительности, а значительная часть фракции – поддерживает принятие закона. Источники в руководстве утверждают, что против выступает только "существенное меньшинство", и не из-за страха, а из-за убеждения, что предыдущий закон был логичен в контексте подотчетности НАБУ и САП Генеральному прокурору.

"Фракция „Слуга Народа“ поддержит президентский законопроект. Информация о том, что 70 депутатов вроде бы могут не проголосовать, не соответствует действительности. Мне непонятно, откуда взялось это количество", – говорит Палийчук.

Другие источники признают, что часть депутатов действительно опасается открытия дел. Поэтому сомневается в голосовании.

Читайте на портале "Комментарии" — после серии протестов в Украине и оговорок от международных партнеров по ограничению независимости НАБУ и САП президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду новый законопроект. Его цель – восстановить автономность антикоррупционных структур. В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада скоро соберется для срочного рассмотрения этого законопроекта. Голосование, по его словам, может состояться уже в начале следующей недели. Вернет ли новый закон независимость НАБУ и САП? Почему через два дня после снятия независимости с НАБУ и САП Зеленский решил выйти с новой инициативой? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.



