logo

BTC/USD

119012

ETH/USD

4648.04

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Настоящая пощечина Китаю: куда впервые за 20 лет совершили визит украинские нардепы
commentss НОВОСТИ Все новости

Настоящая пощечина Китаю: куда впервые за 20 лет совершили визит украинские нардепы

Тайвань уже предоставил десятки миллионов долларов гуманитарной помощи, поддерживает украинское образование, восстановление школ и проекты для реабилитации военных

15 августа 2025, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Впервые за 20 лет украинская межпартийная делегация посетила Тайвань. Возглавил делегацию представитель "Европейской солидарности" Николай Княжицкий. В состав такой делегации вошли его коллеги по фракции Михаил Бондарь и Андрей Лопушанский. Святослав Юраш представлял фракцию "Слуга народа", Иван Крулько – фракцию "Батькивщина", Соломия Бобровская – фракцию "Голос". От группы "Доверие" участвовал Валерий Лунченко.

Настоящая пощечина Китаю: куда впервые за 20 лет совершили визит украинские нардепы

Визит украинской межпартийной делегации в Тайвань. Фото: из открытых источников

"Мы должны открыть представительство Тайваня в Украине, упростить визы и развивать экономическое, гуманитарное и оборонное сотрудничество. Это партнер, который искренне поддерживает нас и сражается вместе с нами", — подчеркнул Николай Княжицкий.

Стоит отметить, что в Конгрессе США помощь Украине часто принимают вместе с пакетами поддержки других стран, противостоящих агрессии – Тайваню и Израилю. Тайвань хорошо понимает: если Украина проиграет войну, следующей жертвой агрессии станет именно их страна.

Читайте на портале "Комментарии" — США и союзники проводят рекордные учения в Австралии, готовясь к возможной войне с Китаем, но без конкретных гарантий защиты Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

В материале говорится, что в июле в Австралии стартовали крупнейшие в истории страны совместные военные учения Talisman Sabre. Участие в них принимают 35 тысяч военных из 19 стран.

По словам генерал-лейтенанта армии США Джоэла Воуэлла, цель учений — подготовиться к возможным кризисам в Тихоокеанском регионе и сдержать потенциальные действия Китая, в частности, в отношении Тайваня.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай начинает отвечать на санкции ЕС: по чему решил ударить Пекин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости