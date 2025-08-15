Настоящая пощечина Китаю: куда впервые за 20 лет совершили визит украинские нардепы

Впервые за 20 лет украинская межпартийная делегация посетила Тайвань. Возглавил делегацию представитель "Европейской солидарности" Николай Княжицкий. В состав такой делегации вошли его коллеги по фракции Михаил Бондарь и Андрей Лопушанский. Святослав Юраш представлял фракцию "Слуга народа", Иван Крулько – фракцию "Батькивщина", Соломия Бобровская – фракцию "Голос". От группы "Доверие" участвовал Валерий Лунченко.

"Мы должны открыть представительство Тайваня в Украине, упростить визы и развивать экономическое, гуманитарное и оборонное сотрудничество. Это партнер, который искренне поддерживает нас и сражается вместе с нами", — подчеркнул Николай Княжицкий.

Стоит отметить, что в Конгрессе США помощь Украине часто принимают вместе с пакетами поддержки других стран, противостоящих агрессии – Тайваню и Израилю. Тайвань хорошо понимает: если Украина проиграет войну, следующей жертвой агрессии станет именно их страна.

По словам генерал-лейтенанта армии США Джоэла Воуэлла, цель учений — подготовиться к возможным кризисам в Тихоокеанском регионе и сдержать потенциальные действия Китая, в частности, в отношении Тайваня.

