Нардепы уходят на каникулы: третья сессия Верховной Рады объявлена закрытой

В пятницу, 17 июля, состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии Верховной рады Украины. Спикер ВР Дмитрий Разумков объявил о закрытии сессии парламента. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Очередная четвертая сессия ВРУ 9 созыва начнет свою работу во вторник первого сентября 2020 года в 10:00 утра", - отметил Разумков.



После закрытия заседания в зале прозвучал государственный гимн.

Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня около полусотни человек, вооруженных палками, пытались прорваться в здание Верховной Рады. Толпу остановили сотрудники полиции, в результате чего произошли потасовки.

Очевидцы говорят, что правоохранители использовали резиновые дубинки, однако информации о пострадавших пока нет. Отметим, что сейчас под стенами Рады протестует более тысячи человек, которые не согласны с языковым законопроектом “слуги народа” Максима Бужанского. Митинг продолжается уже второй день. Проект предусматривает то, что учащимся 5-11 классов русскоязычных школ отсрочат переход на украинский язык с 2020 года на 2023-й.





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