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Нардепы предлагают нанести "превентивный удар" по коррупционерам: о чем идет речь в законопроекте

Нардепы предлагают наказывать коррупционеров пожестче

6 мая 2022, 15:47
Автор:

Козлова Альбіна
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На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за коррупционные действия во время действия военного положения" № 7348.

Нардепы предлагают нанести "превентивный удар" по коррупционерам: о чем идет речь в законопроекте

Верховная Рада, фото из открытых источников

Авторы документа считают, что Украине нужно бороться с коррупционерами, иначе гуманитарная помощь и средства от доноров и международных организаций могут быть использованы не по назначению, а для обогащения через коррупционные схемы. Поэтому в качестве "превентивного удара" предлагают "приравнять коррупцию во время войны к сотрудничеству с врагом".

"Коррупционеры на войне хуже мародеров, ведь, выбирая свой кошелек, они фактически работают на стороне агрессора. Следовательно, есть настоятельная необходимость усилить борьбу и на этом фронте, тем более, что Украину после победы ожидает миллиардное финансирование от наших партнеров на возрождение экономики и инфраструктуры. А при слове "финансирования" у наихудшей части госаппарата появляется нездоровый блеск в глазах и новые оффшорные счета. Мы сейчас платим очень высокую цену за независимость Украины. И будет преступлением перед погибшими украинцами и последующими поколениями выйти из этой войны той же коррумпированной страной, которой мы в нее вошли", — говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту закона будет добавлен третий пункт в статью 111 (Государственная измена). Предлагается на период действия военного положения и в течение одного года после отмены считать незаконное обогащение государственным изменой. Санкция статьи предусматривает, что виновным будет назначено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное вместе с конфискацией имущества и лишением права занимать некоторые должности.

Под таким обогащением законодатель понимает присвоение должностным лицом активов превышающих его законные доходы на более чем шесть тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (110 500 грн).

В число активов входят деньги, другое имущество, имущественные права, нематериальные активы, в том числе криптовалюты, объем уменьшения финансовых обязательств, работы или услуги.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, нужно ли в Украине упразднить НДС и что это даст для экономики.


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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39559
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Обсуждения

viktorkkk

6 мая 2022, 15:49

Вот все удивляюся в стране идет война,а наши чинуши воруют напрополую и тут вдруг депутатишки изобретают закок,укралл 110 тысяч,мы счас тебя посадим,Венедиктова ты сколько дел завела,а хоть один ворюга повешен.В первую очередь посадить Верховну зраду и все это зеленое кодлоВойна идет и законы военноговремени должны ДЕЙСТВОВАТЬ,а не соплежуйство.

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