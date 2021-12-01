Нардепы надели футболки с интересными надписями на заседание парламента

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Козлова Альбіна
На заседание Верховной Рады, на котором выступает президент, нардепы фракции "Слуги народа" и оппозиция надели белые футболки, но с разными надписями. Как сообщает корреспондент портала "Комментарии", "слуги" пришли на заседание в футболках с надписью "За президента против олигархов".
Народные депутаты в футболках, фото портала "Комментарии"
А вот некоторые члены партии "Европейская Солидарность" надели футболки с обращением к Офису Президента. К примеру, нардеп Нина Южанина вошла в кулуары в футболке с надписью "Кто из них крот?" и фотографиями с лицами А. Ермака и В. Зеленского.
Алексей Гончаренко из Европейской Солидарности пришел на пленарное заседание с QR-кодом, на котором, по его словам, есть "обратное послание для президента". Нардеп назвал послание за кодом неким "государственным переворотом", которого боится власть.
Даниил Гетманцев объяснил, почему нардепы поддержали флешмоб в одежде и надели эти футболки. Также он пошутил, сказав, что тем, кто не наденет их, придется не сладко.
Кроме того, он сообщил, что футболки нардепам раздавали в Секретариате фракции "Слуга народа".
Ранее портал "Комментарии сообщал, что нардеп объяснила, почему заявление о государственном перевороте может повлиять на экономику.
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