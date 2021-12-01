Нардепы надели футболки с интересными надписями на заседание парламента

На заседание Верховной Рады, на котором выступает президент, нардепы фракции "Слуги народа" и оппозиция надели белые футболки, но с разными надписями. Как сообщает корреспондент портала "Комментарии", "слуги" пришли на заседание в футболках с надписью "За президента против олигархов".

Народные депутаты в футболках, фото портала "Комментарии"

А вот некоторые члены партии "Европейская Солидарность" надели футболки с обращением к Офису Президента. К примеру, нардеп Нина Южанина вошла в кулуары в футболке с надписью "Кто из них крот?" и фотографиями с лицами А. Ермака и В. Зеленского.

"Как раз благодаря этим футболкам и надписи он будет вынужден ответить по делу "Вагнергейта", но это будет основательный ответ, или снова саркастически в стиле 95 квартала поиздевается над этим вопросом, я не знаю. Для меня серьезность его ответа чрезвычайно важна. Сможет ли он дать ответ, снова ли будет отшучиваться. Мне кажется, что он после пресс-конференции должен поставить точку на своем шутливом стиле", — подчеркнула Южанина.

Алексей Гончаренко из Европейской Солидарности пришел на пленарное заседание с QR-кодом, на котором, по его словам, есть "обратное послание для президента". Нардеп назвал послание за кодом неким "государственным переворотом", которого боится власть.

"Несколько лет назад он посылал народных депутатов, я взял его слова", – отметил Гончаренко.

Даниил Гетманцев объяснил, почему нардепы поддержали флешмоб в одежде и надели эти футболки. Также он пошутил, сказав, что тем, кто не наденет их, придется не сладко.

"Я убежден, что наши лозунги – это то, что мы делаем. Мы делаем действенные шаги на пути к противодействию олигархату, которые вызывают значительное сопротивление. Все говорили, что борются с олигархатом, но он ежегодно богател. А то, что делаем мы, вызывает сопротивление, это даже называют антиолигархической войной", — подчеркнул Гетманцев.

Кроме того, он сообщил, что футболки нардепам раздавали в Секретариате фракции "Слуга народа".

Ранее портал "Комментарии сообщал, что нардеп объяснила, почему заявление о государственном перевороте может повлиять на экономику.

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