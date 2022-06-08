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Нардеп, попавший в Раду от "Слуги народа", перешел на сторону оккупантов рф

Алексей Ковалев высказался за интеграцию Херсона в Россию

сегодня, 18:02
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинский политик и народный депутат Украины перешел на сторону российских оккупантов. Он заявил, что РФ в оккупированном регионе надолго и навсегда. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

Нардеп, попавший в Раду от "Слуги народа", перешел на сторону оккупантов рф

Алексей Ковалев (фото из открытых источников)

Также нардеп сообщил, что уже успел посетить важное для него "мероприятие", а именно встречу первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".

"Россия здесь всерьез и навсегда! Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России. Применятся все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, действующие на территории РФ", – сообщил предатель.

Кроме того, политик заявил, что он поддерживает и выступает за теснейшую интеграцию Херсонщины с РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что РФ готовит "референдум" в двух областях. Россияне фактически открыто приступили к подготовке к референдуму на оккупированных территориях Херсонской области. То же касается Запорожской. Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-замминистра информполитики (с 2015 по 2016 гг.), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова уверена, что россияне неспроста то и дело передвигают термины псев – к кому и в каком виде кто-нибудь будет присоединяться (или становится очередной фейковой республикой). Эксперт по конституционному праву, политексперт Богдан Бондаренко отмечает, что история с проведением псевдореферендумов, недоопрос – стандартная тактика РФ.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08X9NhkAB7bP6P5GnhmGSNBctKBtNoSpKghr7CwaBVT5Q36aMHwwgyv6kMTrAK8kVl&id=100021784270277
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