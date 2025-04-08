Нардеп назвал россиян «конченными мр*зями» на заседании ПАСЕ

Президент Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц ПАСЕ от Украины нардеп Алексей Гончаренко выступил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и обратился ко всем жителям страны-агрессора России на русском языке.

Алексей Гончаренко

"Вы, в независимости, где вы живете: в г*вне в своих деревнях, с украденными унитазами, или рассекаете по Средиземноморью на украденных яхтах. Вы, которые поддерживаете Путина, или молчите, вы все такие же убийцы, как и он, вы все конченые мр*зи, и единственное, что вы можете сделать – стать на колени и покаяться, и может быть вас простит он, бог, говорят он всех прощает", – эмоционально высказался нардеп, речь которого пыталась прервать вице-президент ПАСЕ.

Гончаренко также отметил, что Россия использует свою пропаганду во всех областях жизни, не только в войне, но и в спорте, культуре или религии. Он перечислил хоккеиста Овечкина, патриарха Кирилла, оперную певицу Нетребко, которых назвал инструментами российской пропаганды и диктатора Путина.

Напомним, ранее Гончаренко на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) назвал плюсы для европейцев от убийства кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Убить путина — это лучшая инвестиция в мире. Это минус 30 евро за электричество ежемесячно для каждого немца. Это минус 100 евро ежемесячно на горючем для венгра. Это минус 1 евро на каждый круассан во Франции. Вот так будет жить Европа и мир, если убить путина", — сказал он.

Позже он объяснил, что имел в виду в своей речи: "Мы говорили европейцам 10 лет о гитлере и путине, о борьбе за права человека, о свободе, о независимости, о правилах и международных договорах. Результат есть. Мы получаем помощь и поддержку, но не такую, какую хотелось бы, перейти к тем, что я хотел бы. которые все понимают", – отметил президент Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц ПАСЕ от Украины.