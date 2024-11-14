Нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в госизмене

Служба безопасности, Государственное бюро расследований и офис Генерального прокурора собрали доказательства государственной измены со стороны действующего народного депутата Украины.

Евгений Шевченко. Фото из открытых источников

По материалам дела фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

В частности, нардеп массово распространял фейки российской пропаганды о событиях в нашем государстве и его внешнеполитическом курсе, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях внутри нашего государства.

По данным СМИ, речь идет о народном депутате Евгении Шевченко.

Для разгона кремлевских нарративов он активно использовал свои каналы в видеохостинге Ютуб и Телеграм, а также эфиры в украинских и вражеских СМИ.

Независимая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Кроме того, в рамках досудебного расследования получены данные, свидетельствующие о том, что в течение 2020-2023 годов нардеп неоднократно посещал Беларусь, где общался с руководством этого государства и налаживал "схемы" закупки для подконтрольных ему компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной стоимости.

В дальнейшем аффилированные ему коммерческие структуры продавали соответствующие ресурсы по искусственно завышенной цене для получения сверхприбылей.

Как свидетельствуют материалы производства, для реализации сделок нардеп привлекал подставных лиц, в том числе нерезидентов подконтрольных ему фирм.

На основании полученных улик нардепа уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.