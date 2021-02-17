Налог на Google в Украине: как это касается обычных пользователей

Сегодня, 17 февраля, парламент принял в первом чтении законопроект о так называемом "налоге на Google". Об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины на официальном сайте.

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Так, документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины. Предлагается, чтобы международные компании, как и отечественные, платили НДС за предоставление электронных услуг в Украине. Таким образом хотят установить равные условия для украинского и зарубежного бизнеса. Согласно этому законопроекту, такие компании, как Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, Youtube, Viber также будут платить налоги в Украине. Документом предусматривается, что такой налог значительно увеличит поступления в государственный бюджет.

Как объясняется в сообщении на официальном сайте "Слуги народа", для украинцев, то есть обычных пользователей этих услуг — никаких налогов не будет. А поиск в Google или пользование соцсетями по-прежнему будет оставаться бесплатным.

Соответствующий проект поддержали 286 народных депутатов.

Добавим, что подобный НДС на цифровые услуги уже действует в других странах.

Напомним, законопроект №4184 о "налоге на Google", который рассмотрела сегодня Верховная Рада, встретил оппозиционное давление. Каковы перспективы принятия законопроекта? Какие моменты важно учесть? Как это работает в других странах? Со всеми вопросами "Комментарии" обратились к экспертам, способными объяснить, зачем Украина решила обложить налогами интернет-гигантов.

Как сообщалось ранее, Налоговая служба обвиняет все иностранные компании в уклонении от уплаты налогов в Украине: что случилось и какой их ждет штраф.

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