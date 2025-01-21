«Начал переживать за коллег»: нардеп вспомнил эпичную серию «Слуги народа»

Первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ Верховной Рады Алексей Кучеренко ("Батькивщина") сделал публикацию в Фейсбуке, где написал:

Фрагмент из сериала "Слуга народа"

"Пересмотрел серию сериала "Слуга народа", где президент из двух пулеметов расстреливает передние ряды парламента. Начал переживать за коллег из первых рядов – все без исключения "Слуги народа"".

На такой саркастический комментарий не заставил себя ждать и ответ от самих "Слуг". Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") прокомментировал сообщение коллеги:

"Не беспокойтесь так. Тогда не были так развиты дроны, как сейчас. Всем достанется;)".

К комментированию подключились и другие подписчики нардепа:

"Нужно уже не пересматривать, а фильм превращать в реальные действия и "сонцепек" поставить в президиуме, чтобы больший обхват зала был".





Напомним, портал "Комментарии" писал, что народная депутат Марьяна Безуглая, которая сейчас находится в Брюсселе в украинской делегации, назвала пятого президента Украины Петра Порошенко "злым дедом" после их словесного спора. Инцидент, по ее словам, произошел в понедельник, 20 января.

Как рассказала политик в своем сообщении на Facebook, экс-президент якобы угрожал ей, заявляя, что "покажет ее легитимность в делегации", и, по ее словам, чуть не прибегла к физической агрессии. Безуглая описала, что Порошенко во время конфликта подошел к ней "с налитыми кровью глазами" и высказывал претензии, особенно остро реагируя на упоминание о торговле с Россией. Депутат также обвинила Порошенко в монополизации оппозиционной роли в политике и нежелании принимать критику. Она заявила, что экс-президент считает, будто только он имеет право выступать как оппозиция, игнорируя других, кто задает ему неудобные вопросы.

"Хотя считаю честью быть избитой пятым Президентом (шутка), реально поражена, какой дед злой вблизи", — написала она, завершив свой пост саркастически.