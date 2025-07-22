НАБУ и САП призывают Раду не сделать роковой ошибки: какой законопроект могут проголосовать

Законопроект №12414, который поддержал комитет Верховной Рады, фактически уничтожит независимость САП и подчиняет деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору. Об этом говорится в заявлении НАБУ и САП по законопроекту №12414.

НАБУ и САП. Фото: из открытых источников

"Фактически в случае принятия этого законопроекта Руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры. Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года вместе с международными партнерами, будет разрушена", – говорится в заявлении.

В НАБУ и САП обратились с призывом к народным избранникам воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине.

В частности, в ведомствах обратили внимание на ряд моментов, что в случае принятия законопроекта Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору; имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам; может закрыть расследование по требованию стороны защиты; сам решает споры о подследственности; самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам; руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только Генпрокурор.

Отметим, ранее послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), во время которых был разоблачен подозреваемый агент РФ, и планируют обсудить эти события с руководством правительства. Об этом говорится в заявлении дипломатов.

Послы G7 отметили, что пристально следят за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях.



