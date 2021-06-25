На Закарпатье от закрытия спасли уникальную школу-интернат: помог нардеп Николай Тищенко

В пятницу, 24 июня, Закарпатский областной совет принял решение сохранить Великоберезнянскую школу-интернат. Новость сообщил в своем официальном Telegram-канале глава Закарпатской областной организации "Слуга народа", заместитель руководителя президентской фракции в Верховной Раде Николай Тищенко, который присутствовал на заседании.

Николай Тищенко. Фото из открытых источников

"Закарпатский облсовет в составе 60 депутатов проголосовали за отмену предыдущего решения (о закрытии Великоберезнянской общеобразовательной санаторной школы-интерната — ред). Мы сделали то, что требовалось сделать. Дети для нас — самое главное. Каждый наш шаг ради изменений в Украине. Я благодарю вас за поддержку, ведь только вместе мы сможем сшить Украину", — отметил нардеп Николай Тищенко.

За день до этого политик провел встречу с коллективом учреждения и пообещал помочь спасти уникальный интернат. Великоберезнянская общеобразовательная санаторная школа-интернат является специализированным учебным заведением, единственным в Закарпатье для обучения детей с бронхо-легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Заведение рассчитано на почти на 300 учеников.



Сейчас на поддержку со стороны народного избранника надеются и в других аналогичных заведениях, где воспитывают детей из малообеспеченных семей, а также в Нижнебыстривской гимназии с круглосуточным пребыванием детей. Заведение тоже находится под угрозой закрытия, из-за положения Закона Украины "Об образовании", который предусматривает, что при гимназиях не имеют права работать отделения с круглосуточным пребыванием детей. С учетом этого встал вопрос о закрытии соответствующего пансиона при гимназии. Сейчас 82 детей из 136 учеников заведения рискуют остаться без надлежащих условий проживания, питания и тому подобное.

Воспитанниками заведения являются дети из социально-незащищенных категорий, многодетных семей, семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, неполных семей, а также семей, проживающих в горных и отдаленных населенных пунктах. Этих учеников в пансионе обеспечивают четырехкратным питанием, они находятся на неполном государственном обеспечении. Из-за ситуации, которая сложилась, коллектив вынужден был обратиться к народному депутату с просьбой о помощи.



"Коллектив Нижнебыстривской гимназии просит Вашей поддержки в вопросе сохранения учебного заведения в соответствии с действующей структурой, а именно пансиона с возможностью круглосуточного пребывания воспитанников. Ведь в этой ситуации прежде всего проигрывают дети и малообеспеченные семьи... Есть риск того, что они в конце концов окажутся на улицах", — говорится в письме коллектива к народному депутату.

Согласно законодательству, в случае закрытия пансионата, дети вернутся в семьи независимо от того, какие у них условия проживания. В школу и обратно их ежедневно должны транспортировать школьные автобусы. Учитывая тот факт, что дети из отдаленных сел, а дороги в горных населенных пунктах разбиты, подвоз детей в учебные заведения обойдется в разы дороже, чем пребывание учащихся в пансионате.



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