kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

15211.25

ETH/USD

416.68

LTC/USD

59.05

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика рада "На работу надо, бл*ть, ходить, Коля" - Арахамия в Раде обматерил Тищенко за прогулы
commentss НОВОСТИ Все новости

"На работу надо, бл*ть, ходить, Коля" - Арахамия в Раде обматерил Тищенко за прогулы

При принятии поправок в бюджет в Верховной Раде произошел курьезный случай

сегодня, 16:52
Автор:

Сергей Медведев

Нардепы в Раде продолжают радовать своих избирателей. На этот раз в поле внимания журналистов попала курьезная ситуация, в которой парламентарии одной фракции несколько поругались при голосовании об изменениях в Бюджетный Кодекс.

"На работу надо, бл*ть, ходить, Коля" - Арахамия в Раде обматерил Тищенко за прогулы

 В Верховной Раде глава фракции Слуга народа Давид Арахамия обматерил нардепа Николая Тищенко из-за голосования за госбюджет-2021.  

Неудачная попытка проголосовать законопроект закончилась тем, что спикер Разумков попросил подойти к себе лидеров фракций. Туда же направился и Давид Арахамия.

 Далее к трибуне подошел нардеп от "Слуг народа" Николай Тищенко, который возмутился тем, что двое депутатов не успели нажать заветные кнопки.

 "Не успели? На работу надо, бл*ть, ходить, Коля. Где ты был?", — ответил Арахамия скандальному Тищенко, известному по нарушениям в киевском ресторане "Велюр", который ассоциируют с нардепом.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада  5 ноября в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ поддержали 275 нардепов. Документ предусматривает выделение 156 млрд грн на медицину, что на 27,5 млрд грн больше, чем в нынешнем году. Также увеличили финансирование сферы образования – до 174 млрд грн (на 34 млрд грн больше, чем годом ранее). Минимальная заработная плата в следующем году вырастет до 6 тыс. грн., а во второй половине 2021 года – до 6500 грн.

В то же время депутаты решили увеличить поддержку  социального фонда в следующем году  до 324 млрд грн.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4292170-v-rade-arakhamyia-netsenzurno-otvetyl-tyschenko
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ