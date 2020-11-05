"На работу надо, бл*ть, ходить, Коля" - Арахамия в Раде обматерил Тищенко за прогулы

Нардепы в Раде продолжают радовать своих избирателей. На этот раз в поле внимания журналистов попала курьезная ситуация, в которой парламентарии одной фракции несколько поругались при голосовании об изменениях в Бюджетный Кодекс.

В Верховной Раде глава фракции Слуга народа Давид Арахамия обматерил нардепа Николая Тищенко из-за голосования за госбюджет-2021.

Неудачная попытка проголосовать законопроект закончилась тем, что спикер Разумков попросил подойти к себе лидеров фракций. Туда же направился и Давид Арахамия.

Далее к трибуне подошел нардеп от "Слуг народа" Николай Тищенко, который возмутился тем, что двое депутатов не успели нажать заветные кнопки.

"Не успели? На работу надо, бл*ть, ходить, Коля. Где ты был?", — ответил Арахамия скандальному Тищенко, известному по нарушениям в киевском ресторане "Велюр", который ассоциируют с нардепом.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада 5 ноября в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ поддержали 275 нардепов. Документ предусматривает выделение 156 млрд грн на медицину, что на 27,5 млрд грн больше, чем в нынешнем году. Также увеличили финансирование сферы образования – до 174 млрд грн (на 34 млрд грн больше, чем годом ранее). Минимальная заработная плата в следующем году вырастет до 6 тыс. грн., а во второй половине 2021 года – до 6500 грн.

В то же время депутаты решили увеличить поддержку социального фонда в следующем году до 324 млрд грн.





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