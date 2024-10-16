На одиозного нардепа Марьяну Безуглую подали в суд: детали скандала

Нардеп Марьяна Безуглая снова попала в скандал из-за своих заявлений. Теперь конфликт произошел между ней и другим депутатом Александром Федиенко, подающим в суд на Безуглую для "защиты своей чести, достоинства и репутации".

Марьяна Безуглая. Фото: Александр Федиенко/Фейсбук

Марьяна Безуглая опубликовала сообщение на своей фейсбук-странице, где описывает якобы "схему" Александра Дмитриева и Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по продвижению программы визуализации дронов "Очі". В этом сообщении нардеп отметила, что Дмитриев является помощником народного депутата Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко.

"(Федиенко – ред.) замешан в ряде лоббистских и коррупционных схем, связанных с вопросами киберпространства и связи. Александр Федиенко использует созданный подкомитет в Комитете нацбезопасности как инструмент административного влияния для продвижения собственных интересов", – написала Безуглая.

В ответ на ее сообщение Федиенко отреагировал и заявил, что обвинения Безуглой в его адрес полностью безосновательны.

"Мне пишут и звонят по телефону сотни знакомых, просто обычные люди, военные, которые спрашивают сколько можно это терпеть!?

Терпеть, когда тебя пытаются унижать, прямо обвиняют в лоббизме и коррупции.

Политика, да и вообще быть политиком, это не всегда работа с избирателями, работа в округе, написание законов.

К сожалению бывают случаи, когда "твои коллеги", понимая свою несостоятельность что-то делать полезное, пытаются вот таким образом дискредитировать других", – написал Федиенко.

Он отметил, что не будет этого терпеть.

"Должен сообщить по факту этого публичного очередного "флуда":

1. Я буду первым, кто обращается в суд за защитой своей чести, достоинства и репутации от орально-вербальной диареи этой дамы.

2. Я публично заявляю, что данные действия Марьяны Безуглой несовместимы с этикой народного избранника и вынужден обратиться в регламентный комитет.

3. Я публично сообщаю, что действия Марьяны Безуглой во время войны с РФ, подрывают доверие к государственным органам и являются прямым непосредственным вмешательством в деятельность государственного деятеля.

Это клевета не только на меня. Это клевета на моих близких, на фракцию, в которой я нахожусь, на профильный комитет и военных , которые бывают на заседаниях и знают меня лично.

Такая информация является негативной и дискредитирует меня как гражданина и народного депутата Украины и может вредить моей деловой репутации, а также нарушает мои неимущественные права на честь, достоинство", – заявил нардеп.

Он также добавил, что судебные процессы будут публичными, длительными и интересными, а фамилия его адвоката должна "приятно удивить" общество.

"Суд так суд", – ответила на сообщение Федиенко Безуглая.