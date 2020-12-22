Медведчук и Порошенко объединились ради перевыборов в Раду - эксперт

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Станислав Молчанов
Украинские СМИ пишут о договоренностях между Евросолидарностью Петра Порошенко и ОПЗЖ Виктора Медведчука с целью добиться проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом заявил политический обозреватель Владимир Шамин. По его словам, утечка информации произошла через анонимные телеграм-каналы, и это вызвало волну обсуждения.
ФОТО: Из открытых источников
Местные выборы показали, что "слуги народа" теряют рейтинги достаточно быстро. ОПЗЖ и ЕС сформировали коалиции в ряде областных и городских советов, что в принципе не вызвало негатива у электората партий. Если проанализировать нынешние рейтинги партий, то будет видно, что ОПЗЖ + ЕС + некая третья сила способны сформировать коалицию в следующем созыве Рады. При этом рейтинги "слуг" будут падать и дальше, а ОПЗЖ и ЕС – расти. Потому внеочередные выборы в Раду могут быть выгодны и Медведчуку, и Порошенко, тем более, что их электоральное поле не пересекается.
Видимо, поэтому Медведчук и Порошенко временно отодвинули свои разногласия на второй план и договорились действовать сообща.
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