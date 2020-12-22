Медведчук и Порошенко объединились ради перевыборов в Раду - эксперт

Украинские СМИ пишут о договоренностях между Евросолидарностью Петра Порошенко и ОПЗЖ Виктора Медведчука с целью добиться проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом заявил политический обозреватель Владимир Шамин. По его словам, утечка информации произошла через анонимные телеграм-каналы, и это вызвало волну обсуждения.

ФОТО: Из открытых источников

Местные выборы показали, что "слуги народа" теряют рейтинги достаточно быстро. ОПЗЖ и ЕС сформировали коалиции в ряде областных и городских советов, что в принципе не вызвало негатива у электората партий. Если проанализировать нынешние рейтинги партий, то будет видно, что ОПЗЖ + ЕС + некая третья сила способны сформировать коалицию в следующем созыве Рады. При этом рейтинги "слуг" будут падать и дальше, а ОПЗЖ и ЕС – расти. Потому внеочередные выборы в Раду могут быть выгодны и Медведчуку, и Порошенко, тем более, что их электоральное поле не пересекается.

Видимо, поэтому Медведчук и Порошенко временно отодвинули свои разногласия на второй план и договорились действовать сообща.

"Что интересно, Зеленский это понимает и уже говорит об этом публично. В интервью The New York Times президент рассказал, что на депутатов его партии влияют финансовые группы Медведчука и Порошенко. Не секрет, что "слуги" далеко не монолитны – там есть депутаты, которые ранее ориентировались на Порошенко, есть "соросята", а также есть нардепы, которые состоят в хороших отношениях с коллегами из ОПЗЖ. На фоне того, как монобольшинство будет валиться, эти группы могут отколоться от президентской силы, что создаст политический кризис в парламенте и станет поводом для его роспуска. Говорят, что Зеленский поручил Ермаку придумать, как это предотвратить" — отметил эксперт.









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