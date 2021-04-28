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Станислав Молчанов
Несмотря на то, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук всего два года в политике, у него есть все шансы выиграть президентские выборы, и действующая власть, в частности, видит в его лице сильного противника и конкурента. Об этом заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".
Ренат Кузьмин - фото из открытых источников
Парламентарий подчеркнул, что благодаря своему опыту, сильной команде и ресурсам для политической борьбы за достаточно короткий период политической деятельности лидер ОПЗЖ "из небытия" сумел войти в топ президентских рейтингов. И именно по этой причине, по мнению Кузьмина, против Медведчука была развязана информационная война.
Политик отметил, что все санкции, введенные СНБО после закрытия трех оппозиционных телеканалов, – это "ширма" для того, чтобы скрыть истинные намерения власти.
Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что санкции против оппозиции и давление на СМИ связаны с тем, что социально-экономический и политический кризис в стране привел к падению рейтинга власти в целом и личного авторитета Зеленского как президента.
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