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Кузьмин: Истинные намерения власти – «уничтожение» Виктора Медведчука как главного политического конкурента

По словам нардепа Рената Кузьмина, с лидером ОПЗЖ также борются и западный капитал, и представители западных спецслужб

28 апреля 2021, 14:58
Автор:

Станислав Молчанов








Несмотря на то, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук всего два года в политике, у него есть все шансы выиграть президентские выборы, и действующая власть, в частности, видит в его лице сильного противника и конкурента. Об этом заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний". 

Кузьмин: Истинные намерения власти – «уничтожение» Виктора Медведчука как главного политического конкурента

Ренат Кузьмин - фото из открытых источников

Парламентарий подчеркнул, что благодаря своему опыту, сильной команде и ресурсам для политической борьбы за достаточно короткий период политической деятельности лидер ОПЗЖ "из небытия" сумел войти в топ президентских рейтингов. И именно по этой причине, по мнению Кузьмина, против Медведчука была развязана информационная война.

"Идет борьба с Медведчуком как с потенциальным кандидатом в президенты, как с человеком, который выступает  против навязанного Западом внешнего управления Украиной, за нормализацию отношений с Российской Федерацией, за окончание конфликта на Донбассе, за возвращение территорий, утраченных Украиной, за снижение тарифов, за ликвидацию насильственной украинизации, за изменение языкового закона, за качественное государственное управление. Это все – Медведчук. И с этим Медведчуком борются западный капитал и представители западных спецслужб", – сказал Ренат Кузьмин.

Политик отметил, что все санкции, введенные СНБО после закрытия трех оппозиционных телеканалов, – это "ширма" для того, чтобы скрыть истинные намерения власти. 

"А истинные намерения – это уничтожение Медведчука, уничтожение ОПЗЖ и уничтожение ресурсов, которые дают возможность Медведчуку участвовать в публичной политике, а это – ваши каналы. Всё последовавшее за этим – это попытка спрятать следы преступления", – уверен Ренат Кузьмин.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что санкции против оппозиции и давление на СМИ связаны с тем, что социально-экономический и политический кризис в стране привел к падению рейтинга власти в целом и личного авторитета Зеленского как президента. 

"Для того чтобы спасти себя и свою команду, они идут на крайние меры. Они идут по пути узурпации власти, по пути установления диктатуры власти в нарушение Конституции и законов", – подчеркнул парламентарий.



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