Кузьмин призвал украинцев создать свою национальную идею

Власть не способна создать национальную идею, поэтому такая идея должна быть создана и поддержана всеми гражданами Украины. Такое мнение во время круглого стола "Украинская национальная идея. Цели и средства" высказал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Украинское государство должно обеспечить гражданам счастливую жизнь. Мы хотим, чтобы национальная идея была создана и поддержана всеми гражданами Украины", - отметил Ренат Кузьмин.

Участники круглого стола призвали власть установить в Украине мир.

"Основные вопросы, которые волнуют украинцев, - это мир, экономический рост, социальная справедливость, эффективное управление страной", – добавил Ренат Кузьмин.

Отметим, что участниками круглого стола были граждане Украины, которые откликнулись на предложение о создании национальной идеи, а также деятели культуры, искусства, науки. Инициатором обсуждения выступил Ренат Кузьмин. Он также напомнил о возможности приобщиться к созданию национальной идее через социальные площадки Facebook и Telegram.



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