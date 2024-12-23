Кто продался врагу: в Раде раскрыли новые подробности о кибератаке РФ на госреестры

Причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Министерства юстиции Украины мог быть как фишинг, так и подкуп работников, которые имели доступ к этим реестрам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, сообщает "Радио Свобода".

Кибератака. Фото из открытых источников

Нардеп отметил, проведенная атака была хорошо подготовленной. Также известно, что вход произошел с аккаунта высокого уровня.

Александр Федиенко рассказал, что для такой атаки враг мог вербовать работника учреждения. Также мог быть применен многоуровневый механизм подкладывания флешки, чтобы она пришла в человека внутренний периметр и была включена.

"Здесь может быть фишинг компьютеров всех работников, которые, возможно, работают с закрытым контуром, дистанционно, что в принципе запрещено. Поэтому это точно не Вася, Петя и кто-то еще. Это четко, круто спланированная кибернетическая атака, которую можно было сделать с учетом достаточно системной организации", — отметил Федиенко.

По его информации, базы данных удалось сохранить, поэтому реестры можно восстановить.

"Если у них сохранились где-то образы (архив данных — ред.), что, я надеюсь, хорошо. Мне подтвердили эту информацию из закрытых источников, я думаю, что неделю-две — они начнут постепенно-постепенно восстанавливаться", — подчеркнул Федиенко.

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