Кто продался врагу: в Раде раскрыли новые подробности о кибератаке РФ на госреестры

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Кравцев Сергей
Причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Министерства юстиции Украины мог быть как фишинг, так и подкуп работников, которые имели доступ к этим реестрам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, сообщает "Радио Свобода".
Кибератака. Фото из открытых источников
Нардеп отметил, проведенная атака была хорошо подготовленной. Также известно, что вход произошел с аккаунта высокого уровня.
Александр Федиенко рассказал, что для такой атаки враг мог вербовать работника учреждения. Также мог быть применен многоуровневый механизм подкладывания флешки, чтобы она пришла в человека внутренний периметр и была включена.
По его информации, базы данных удалось сохранить, поэтому реестры можно восстановить.
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